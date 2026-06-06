İŞKUR'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı GÜÇ Projesi kapsamında hayata geçirdiği 'Geleceğim Meslekte' uygulamasıyla meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencileri iş hayatına hazırlanıyor. Türkiye genelinde 1625 danışmanın görev aldığı program kapsamında şu ana kadar 138 binden fazla öğrenciye ulaşıldı, 175 bini aşkın bireysel kariyer görüşmesi gerçekleştirildi.

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Projesi kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hayata geçirilen "Geleceğim Meslekte" uygulaması, meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin istihdama geçiş sürecine destek olmaya devam ediyor.

Eğitim ile iş gücü piyasası arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlayan uygulama kapsamında öğrenciler mezuniyet öncesinde iş ve meslek danışmanları tarafından yakından izleniyor. İŞKUR'un sahada yürüttüğü çalışmalarla öğrencilerin iş gücü piyasasına daha hazırlıklı şekilde adım atmaları hedefleniyor. Bu kapsamda öz geçmiş hazırlama, iş arama yöntemleri ve mülakat teknikleri gibi konularda bireysel danışmanlık hizmeti sunulurken, ailelerin de istihdam süreçlerine ilişkin farkındalıklarının artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor.

1625 DANIŞMAN SAHADA

Gençlerin eğitim hayatından istihdama geçiş sürecini kolaylaştırmak ve onları geleceğin meslekleriyle buluşturmak amacıyla başlatılan projede, hedefler doğrultusunda büyük bir başarı grafiği yakalandı. Uygulamada her yıl 250 bin öğrenciye danışmanlık hizmeti verilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda İŞKUR bünyesinde görev yapan 1625 iş ve meslek danışmanı aktif olarak sahada çalışmalarını sürdürüyor. Danışmanlar öğrencilerle bire bir görüşmeler gerçekleştirirken aynı zamanda okul yönetimleri ve ailelerle de temas kuruyor. Meslek liseleri ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören gençlerin sektörleri daha yakından tanımaları amacıyla fabrika ve iş yeri ziyaretleri düzenleniyor. Kariyer fuarları ve toplu iş görüşmeleriyle öğrencilerin işverenlerle doğrudan temas kurmaları sağlanırken, mezuniyet sonrasında istihdama geçiş süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

138 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından edinilen bilgilere göre, yürütülen çalışmalar kapsamında sisteme kayıtlı 2 bin 728 okul bulunuyor. 4 Haziran itibarıyla iş ve meslek danışmanları tarafından 1701 okul ziyaret edildi. Ziyaret edilen okullarda öğrenim gören 138 bin 644 öğrenciye ulaşılırken, kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla toplam 175 bin 371 bireysel görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerde öğrencilerin eğitim durumları, kariyer hedefleri ve istihdam beklentileri değerlendirilirken iş gücü piyasasına ilişkin bilgilendirmeler de yapıldı. İş arama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 1832 öğrenci İŞKUR İş Kulüplerine yönlendirildi. Ayrıca öğrencilerin sektör temsilcileriyle bir araya gelmeleri ve iş dünyasını yakından tanımaları amacıyla düzenlenen bölgesel kariyer fuarlarına 18 bin 934 öğrenci katılım sağladı.

"Geleceğim Meslekte" uygulamasıyla gençlerin eğitim hayatı ile çalışma hayatı arasındaki geçiş süreci daha planlı şekilde yönetilecek, nitelikli iş gücünün artırılacak ve genç istihdamının güçlendirilecek. Böylece öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş gücü piyasasına daha hızlı ve daha donanımlı şekilde katılacak.

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