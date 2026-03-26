Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Vatandaşlar "Bu fiyatlardan altın alınır mı?" sorusuna cevap ararken, ekonomist İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi. 2026 yılının manipülasyon yılı olduğunu belirten Memiş, bu yıl yatırımcıları bekleyen tehlikeye dikkat çekti.

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle: 2026 yılı manipülasyon yılı. Finansal piyasalarda para kazanma yılı değil, parayı koruma yılı. Ocak ayında değerli metaller tarafında sert yükselişler gördük. Köpük fiyatlar gördük. 30-31 Ocak'ta patlattılar.

İRAN'IN MİSİLLEMESİ EZBERLERİ BOZDU Şubat ayında piyasalar ABD, İsrail, İran'a müdahale edecek mi? kısmıyla oyalandı. Martta savaş başladı, İran'ın beklenmedik misillemesi ile ezberler bozuldu.

KÖRFEZ ÜLKELERİ SATTI Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla bütün Körfez ülkelerinin enerji ihracatında ciddi problemler yaşandı. Doğal gaz ve petrol satamayan Körfez ülkeleri bütün varlıklardan çıkmak zorunda kaldı. Bu satışların nedeni nakit ihtiyacı.

"ALTINI UCUZA TOPLUYORLAR" Ocak ayında ortada hiçbir şey yokken köpük fiyatlar vardı. 1 ay içinde yıllık getirisinin yüzde 50'sini verdi altın. Sert bir şekilde düzeltmesini yaptı. Bugüne baktığımızda güçlü bir dolarla ucuz altını toplayan bir sistem var karşımızda.

"HER AY SERT DALGALANMALAR GÖRECEĞİZ" Bu manipülasyon piyasasını yıl sonuna kadar sürdürecekler. Her ne kadar savaş bitse de piyasalarda kaygı devam edecek. Bu yıl finansal piyasalarda çok zorlu olacak. Her ay farklı enstrümanlarda sert dalgalanmalar göreceğiz. Bu dalgalanmalar elinde varlığı olanları panikletiyor. Alım için fırsat kollayanlar için şans.

"ALTINDA BU ARALIK TAKİP EDİLMELİ" Beklenmeyen sert düşüşle yatırımcılar ya ilave yapıyor ya da pozisyonunu koruyor. Kısa vadede ons altında 4.100-4.650 dolar aralığında oyalanan bir trend göreceğiz. Bu aralık yatırımcılar tarafından takip edilmeli.



"DÜŞÜŞLER FIRSAT" Olumsuz haberde 4.100 dolara, olumlu haberde 4.650 dolara kadar çıkacak. Bu bant aralığında biraz oyalanacak. Ana trend bu yılla alakalı 5.800-6 bin dolar seviyesi olduğu için, her düşüşün kalıcı olmayacağını yatırımcılara bir fırsat verdiğini söylemeye devam edeceğim.

"FİZİK ALTIN ALMAM" Gram altın savaş başladığında 8.100 lira seviyesindeydi, şu an 6.725 lira seviyesinde. Ancak fiziki altın bulmak zor. Ben şahsen fiziki altın talebinde bulunmam. Çünkü şartlara göre hamle yapmak lazım. 1 gram altının 70 lira işçiliği var. Sarrafiye grubunda 1.000 TL, cumhuriyet altınında 2 bin lira... Böyle ciddi işçilikler geldi.

ALTIN NEREDEN ALINMALI? Bayramdan önce 1 kilo külçe altının işçiliği 1.800 dolardı, 9 bin dolara kadar yükseldi. Sonra 6 bin 200 dolara geriledi. Bu işçilik fiyatları maliyet artışlarına neden oluyor. Fiziki altın bu günlerde alınmalı mı? Hayır. Ne yapmalı? Darphane sertifikası ya da bankalardan alınmalı."

Haberle İlgili Daha Fazlası