Piyasalar ABD-İsrail/İran arasındaki 15 günlük kritik "ateşkes"e odaklanmışken, Finans analisti İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İstanbul için de ezber bozan bir açıklama yapan Memiş, yeni deprem yasası ve kentsel dönüşüm projelerine dikkat çekti ve mega kente en az 4-5 yeni ilçenin eklenebileceğini iddia etti.

İslam Memiş gdh TV'ye konuk olan piyasa uzmanı İslam Memiş, ekonomi ve şehircilik gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Küresel piyasaların ABD ve İran arasındaki gerilime verilen 15 günlük kritik "ateşkes" sürecine kilitlendiğini belirten Memiş, bu dönemin yatırımcılar için hem büyük fırsatlar hem de manipülatif riskler barındırdığını vurguladı,. Ancak programın en dikkat çekici başlığı, İstanbul'un mülki yapısına dair yapılan öngörü oldu. Yeni deprem yasası ve kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte İstanbul’da yeni bir düzenin kurulacağını ifade eden Memiş, artan nüfus yoğunluğu sebebiyle mevcut ilçelerin bölünerek kente en az 4-5 yeni ilçenin ilave edilebileceğini söyledi. Memiş, Merkez Bankası’nın faiz kararından ilk kez ev alacaklara sunulan "can simidi" kredilere, altın ve gümüşteki rekor beklentilerinden hobi bahçelerine yönelik yeni düzenlemelere kadar birçok konuyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

PİYASALARDA 15 GÜNLÜK KRİTİK BEKLEYİŞ ABD-İran geriliminde verilen 15 günlük ara piyasaları nasıl etkiledi ve bu süreçte yatırımcı ne yapmalı? "ABD ve İran arasındaki 15 günlük "ateşkes" süreciyle petrol ve dolar endeksi gerilerken; altın, gümüş, borsa ve Bitcoin gibi varlıklarda toparlanma görüldü. Ancak bu 15 günlük süreçte piyasalar hâlâ sakin değil, manipülasyonlara ve sert dalgalanmalara açık bir seyir izleyebilir. Yatırımcılar bu sürenin sonunda kalıcı bir ateşkes mi yoksa savaşa devam mı kararının çıkacağını beklemeli ve temkinli hareket etmelidir. Altın tarafında hızlı bir toparlanma gördük, 4.850 dolar seviyesinde ama kalıcı olamadı. Kalıcı bir ateşkes haberi gelirse ons altın tarafında 4.900 seviyesi kritik bir öneme sahip. İyimser bir tabloda, 5.150 dolar seviyesine yükselişi görebiliriz. Ama kalıcı anlaşma sağlanmazsa bu sefer 4.400 seviyesi destek seviyesi. Ateşkes haberinin kalıcı olmasıyla birlikte 7.000-7.500 TL arasında bir gram altın ile devam edebiliriz. Gümüş, kalıcı bir ateşkes gelmesi halinde, 116-117 TL olarak karşımızda olacaktır.

NİSAN AYI PİYASA GÖRÜNÜMÜ Nisan ayının geri kalanında piyasalarda nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz? "Nisan ayının, Mart ayındaki o stresli ve agresif manipülasyon döneminden daha sakin geçeceğini öngörüyorum. Barış haberlerinin daha çok konuşulacağı ve fiyatların normalleşeceği bir dönem olacaktır. Özellikle petrol karşısındaki varlıklarda ve borsada toparlanma kaçınılmaz görünüyor; bu 15 günlük kritik süreçte sabreden yatırımcı kazanacaktır."

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ STRATEJİSİ Merkez Bankası'nın yaklaşan faiz kararından ne bekliyorsunuz? "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu toplantıda faizleri pas geçeceğini ve "bekle-gör" politikasını uygulayacağını tahmin ediyorum. Enflasyon riskinin devam etmesi nedeniyle faiz indirimlerine bir süre ara verilir diye düşünüyorum."

KONUT SEKTÖRÜNDE 'CAN SİMİDİ' KREDİLER İlk kez ev alacaklara ve kentsel dönüşüme verilen özel kredi oranları bir fırsat mı? "İlk kez ev alacaklar için sunulan 1,20 ve kentsel dönüşüm için verilen 0,89 oranındaki krediler sektör için adeta bir "can simidi" niteliğindedir. Faiz hassasiyeti olmayan yatırımcılar için bu çok önemli bir destek ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü bu oranlar artık kalıcı olmayabilir, iyi değerlendirmek gerekir."

ALTIN VE KONUT ARASINDAKİ TERCİH Altın satıp konut almak şu an mantıklı mı? "Altınla birkaç ev alırım" beklentisi doğru mu? "Altın-konut paritesine baktığımızda konutun şu an alınabilir seviyelerde olduğuna inanıyorum. Ancak "altınımı satıp üç tane ev alacağım" gibi beklentiler yanlıştır. Barınma ihtiyacı veya pasif gelir için altın satıp ev alınabilir ama altın tarafındaki yükseliş potansiyeli de (yıl sonu gram altın hedefi 10.000 TL) göz ardı edilmemelidir."

HOBİ BAHÇELERİ VE BUNGALOV EVLERDE DENETİM Hobi bahçeleri ve bungalov evlere yönelik yıkım kararları ve yeni düzenlemeler hakkında ne düşünüyorsunuz? "Hobi bahçeleri süreci çok istismar edildi ve bazı durumlarda hazine arazileri adeta gasp edildi. Yerel yönetimlerin zamanında göz yumup sonra yıkıma gelmesi de bir eksikliktir. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda yeni bir çalışma talimatı verdi; hem milli sermayenin korunması hem de istismarın önlenmesi için kurumsal bir kural setine ihtiyaç var."

İSTANBUL'DA YENİ İLÇE HAZIRLIĞI İDDASI Yeni deprem yasası ve kentsel dönüşüm projeleri İstanbul'u nasıl etkileyecek? "İstanbul'da özellikle deprem yasası ile alakalı ben yeni gelişmeler bekliyorum. Özellikle İstanbul'a yeni ilçeler eklenebilir, benim beklentim bu yönde. Mevcut ilçelerin nüfusuna ciddi bir artış var. Bu ilçeler bölünebilir ve yeni ilçeler karşımızda olabilir. En az İstanbul'a 4-5 ilçe ilave olabilir. Yeni ilçelere hazır olmak lazım. Bu yeni deprem yasası yeni kentsel dönüşüm projesi ile birlikte bütün ezberlerin bozulacağı bir yeni düzen var karşımıza. Bu yeni düzene herkesin hazırlık yapması lazım."

DMM, ARALIK AYINDA YALANLAMIŞTI Öte yandan, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Aralık 2025'te tekrar gündeme gelen benzer bir iddiaya cevap vermişti. DMM'den yapılan açıklamada, "Kanal İstanbul güzergâhı ile İstanbul Havalimanı çevresini kapsayacak biçimde ‘Yenişehir’ adıyla İstanbul’da yeni bir ilçe kurulacağı”na dair iddialar, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik spekülatif niteliktedir" ifadeleri kullanılmıştı.

