KAAN ZENGİNLİ - Afetlere karşı dirençli şehirler için kredi desteği geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Dünya Bankası tarafından yürütülen “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi” (İADŞP) kapsamında ev ve iş yerlerini yenilemek isteyenlere kredi desteği sağlanacak. Proje kapsamında ilk yıl ödemesiz, 180 ay vade, 0,69 faiz oranıyla 3 milyon liraya kadar finansman imkânı sunulacak. A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık %0,50 B sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip binalar için yıllık %0,25 faiz indirimi sağlanacak. Destek için tüm şartları karşılayanlar ise yüzde 1,25 oranında indirimden faydalanabilecek. Proje ilk etapta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerini kapsayacak. Bu illerde yer alan maliklerin yapılarını uygun maliyetli finansman ile depremlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı hâle getirmesi hedefleniyor. İstanbul’un yanı sıra İzmir, Kocaeli ve Sakarya’da da başvuru süreci başladı.

KİMLER YARARLANACAK?

Peki desteklerden kimler yararlanacak? Kredi desteğinden yararlanmak isteyen bireylerin kendisi ve hane halkı bireyleri üzerinde riskli yapı haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmaması gerekiyor. Ayrıca orta ve düşük gelir şartı aranacak. İcra ve haciz kaydı bulunanlar ise destekten yararlanamayacak. Başvurularda şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere, emeklilere, en az %40 oranında engelli vatandaşlara, hane halkı reisinin bu bireylere bakmakla yükümlü olduğu hanelere, hane halkı reisi kadın olan hanelere öncelik verilecek.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Kentsel dönüşümde yeni dönem! İtiraz edenin evi satılacak

İSTANBUL'DA 100 BİN KONUTLUK KURA ÇEKİMİ 25 NİSAN'DA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbullulara kura müjdesi verdi. Bakan Kurum 100 bin konutluk sosyal konut projesinde kuraların 25 Nisan’da çekileceğini belirterek, “Ev Sahibi Türkiye Projemiz kapsamında önümüzdeki hafta Çorum’da kura çekeceğiz. Son kuramız da İstanbul’da olacak. 25 Nisan’da Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul’da kuralarımızı çekeceğiz, yuvalarımızın sahiplerini belirlemiş olacağız. En geç 2 yıl içinde konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız” dedi.

