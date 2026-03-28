Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, bugünkü köşe yazısında memuriyetten ayrılanlara önemli uyarılarda bulundu. Karakaş, görevinden ayrılan memurların belirli şartları sağlamaları halinde memur statüsünden emekli olma haklarını sürdürebileceğini vurguladı. Karakaş’a göre, “isteğe bağlı iştirakçilik” sistemi sayesinde memurlar, görevlerinden ayrıldıktan sonra da kendi primlerini ödeyerek Emekli Sandığı kapsamında emeklilik hakkını koruyabiliyor.

Yazısında kritik detaylara dikkat çeken Karakaş, herkesin bu imkândan faydalanamayacağını belirtti, haktan kimlerin yararlanacağını açıkladı: Emekli Sandığı çatısı altında emeklilik hayali kuranlar için en temel kural hizmet süresidir. Kanunla belirlenen kurumlarda en az 10 yıl fiilî çalışmış olmanız şarttır.

Bu 10 yılın hesabında; ücretsiz izinler, borçlanılan süreler veya yıpranma payları dikkate alınmaz.

BOTAŞ, TPAO, TÜPRAŞ gibi özel statülü kurumlarda geçen süreler de belirli şartlarla bu hesaba dâhil edilir.

Ancak kurumun özelleşip sermaye payının %50’nin altına düştüğü tarihten sonraki süreler hesaba katılmaz

SİSTEMDEN FAYDALANAMAYACAKLAR Karakaş 'kırmızı' çizgileri ise şöyle sıraladı: "Her ne kadar bir hak tanınsa da bazı kırmızı çizgiler mevcuttur. Aşağıdaki durumlarda olanlar bu sistemden faydalanamaz: İhraç Edilenler: Devlet memurluğundan çıkarılanlar bu haktan mahrumdur. Ağır Suç İşleyenler: Yüz kızartıcı suçlar (zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik vb.) veya 6 aydan fazla hapis cezası alanlar.

Olağanüstü Durum İhlalleri: Savaş, seferberlik veya afet bölgelerinde görevini izinsiz bırakanlar. Zorunlu Sigortalılar: Hâlihazırda başka bir işte (SSK veya Bağ-Kur) zorunlu olarak çalışanlar. Emekli Maaşı Alanlar: Zaten kendi çalışmasından dolayı bir emekli aylığı alanlar sisteme dâhil edilemez.

6 AY KURALINA DİKKAT! Sürecin en kritik noktasının ise süre olduğunun altını çizen Karakaş, memuriyetten ayrılanların en geç 6 ay içinde başvuru yapması gerektiğini hatırlattı: "Eğer şartlarınız uygunsa, zamanla yarış başlıyor demektir. Treni kaçırmamak için şu sürelere dikkat etmelisiniz: Memuriyetten ayrıldıktan sonra en geç 6 ay içinde yazılı başvuru yapmalısınız.

Ayrıldıktan sonra başka bir işte çalışmaya başladıysanız, o işten ayrıldığınız tarihten itibaren yine 6 aylık süreniz başlar.

Başvurunuzu Ankara Sıhhiye’deki Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına bir dilekçe ile yapmanız yeterlidir.

Emekli Sandığı kapsamında isteğe bağlı iştirakçiliğiniz, dilekçenizin kuruma ulaştığı ayı takip eden ay başında resmen başlar..."

Karakaş yazısını şu sözlerle sonlandırdı: "Memuriyetten ayrıldıktan sonra bile memuriyetten emekli olma fırsatınızı zamana kurban etmeyin! 6 aylık başvuru süresini ajandanıza not edin; eksik keseneklerinizi tamamlayarak hak ettiğiniz huzurlu emekliliğe kavuşun. Maaş ile birlikte şartlarınız tutuyorsa fiilî hizmetleriniz için ayrıca emeklilik ikramiyesi almayı da unutmayın…"

