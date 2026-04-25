Bitlis'in Ahlat ilçesinde kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen tekstil kursu, önemli bir istihdam kapısı olmaya hazırlanıyor. Japonya Büyükelçiliği tarafından sağlanan hibe desteğiyle kurulan atölyelerde kadınlar, mesleki becerilerini geliştiriyor.

50 KADIN KURSİYER VAR Ahlat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, İlçe Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde modern atölyeler oluşturuldu.

Haftanın 5 günü devam eden kurslara katılan 50 kadın kursiyer; dikiş, nakış, kesim, elbise tasarımı ve sanayi tipi makinelerin kullanımı gibi birçok alanda uygulamalı eğitim alıyor.

Usta öğretici Tülay Gürbüz, kursun temel hedefinin kadınları iş hayatına kazandırmak olduğunu belirterek, verilen eğitimlerin ardından kursiyerlerin ilçede kurulması planlanan tekstil atölyelerinde istihdam edilmesinin amaçlandığını ifade etti. Gürbüz, projenin uzun vadeli olduğunu ve kadınların hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

GELİR ELDE EDİYORLAR Kursiyerler de aldıkları eğitimden memnun. Dört çocuk annesi Hatice Şafak Yam, artık kendi kıyafetlerini dikebildiklerini ve tadilat işleri yaparak gelir elde etmeye başladıklarını söyledi. Suna İşler ise kurs sayesinde meslek sahibi olma yolunda önemli bir adım attığını ve eğitim sonrası çalışmayı hedeflediğini dile getirdi.

Ev hanımıyken kursla birlikte üretime katılma fırsatı bulduğunu belirten Mahiye İşler de kısa sürede önemli beceriler kazandığını ifade etti. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kursa kayıtlar ise devam ediyor.

