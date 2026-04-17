Faizsiz birikim yapmak isteyenlerin tercih ettiği katılma hesaplarında birleştirme işlemi son dönemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Birden fazla katılma hesabını tek hesapta toplamak isteyenler için işlem adımları ve avantajlar araştırılıyor.

Katılım bankası müşterileri, birden fazla katılma hesabını tek çatı altında toplamak için “hesap birleştirme” yöntemini araştırıyor. Özellikle helal yatırım araçları arasında yer alan katılma hesabı, yatırımcılar için faizsiz bankacılık sisteminde birikimlerini daha verimli yönetmenin yolları arasında yer alıyor.

KATILMA HESABI BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Katılma hesabı birleştirme işlemi genellikle bankaların dijital kanalları üzerinden kolayca yapılabiliyor. İnternet şubesi veya mobil uygulamaya giriş yaptıktan sonra “Hesaplarım” menüsünden katılma hesapları bölümüne girilerek birleştirme talimatı verilebiliyor. Kullanıcılar burada birleştirmek istedikleri hesapları seçerek, vade sonunda bu hesapların tek bir hesapta toplanmasını sağlayabiliyor.

Bu işlem yalnızca dijital kanallarla sınırlı değil. Banka şubelerine giderek müşteri temsilcisi aracılığıyla da katılma hesapları birleştirilebiliyor. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bu işlemin genellikle vade sonunda geçerli olmasıdır. Yani mevcut hesaplar vade bitiminde otomatik olarak belirlenen hesapta toplanır.

Katılma hesabı birleştirmenin en önemli avantajlarından biri, farklı hesaplarda bulunan anapara ve kâr paylarının tek bir yerde toplanarak daha kolay yönetilmesini sağlamasıdır. Ayrıca toplam tutarın artması, bazı durumlarda daha avantajlı kâr payı oranlarından yararlanma imkanı da sunabilir.

KATILMA HESABI NEDİR?

Katılma hesabı, katılım bankalarının sunduğu ve kâr-zarar ortaklığı esasına dayanan bir tasarruf ürünüdür. Bu hesap türünde yatırılan paralar, faizsiz bankacılık prensiplerine uygun şekilde ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinde değerlendirilir ve elde edilen kâr ya da zarar hesap sahipleriyle paylaşılır.

Katılma hesapları, vadeli mevduat hesaplarından farklı olarak önceden sabit bir getiri sunmaz. Elde edilecek kâr payı vade sonunda belirlenir ve banka ile müşteri arasında paylaşılır. Bu sistemde hem kazanç hem de sınırlı da olsa zarar ihtimali bulunur.

Katılma hesapları TL, döviz veya altın cinsinden açılabilir ve genellikle 1 ay, 3 ay, 6 ay veya 1 yıl gibi vadelerle sunulur. Ayrıca bu hesaplar, faizsiz bankacılık prensiplerine uygun olması nedeniyle özellikle bu sisteme hassasiyet gösteren kullanıcılar tarafından tercih edilir.

