Bankacılık sisteminde ‘faiz’ sunan hesaplara ‘vadeli mevduat hesabı’ denir. Faizsiz bankacılık alanında getiri vadeden hesaplar ise ‘katılma hesabı’ olarak bilinir. Katılma hesaplarında ‘kâr payı’ başlangıçta belli değildir, değişebilir. Vadeli mevduat hesaplarında getiri oranı ‘faiz’ olduğu başlangıçta bellidir, sabittir ve değişmez. Katılma hesaplarında teknik ve teorik olarak ‘zarar’ riski vardır. Vadeli mevduatta ise ana para riski bulunmaz.

Bankacılık sisteminde temel çalışma prensiplerine göre 2 farklı bankacılık türü vardır. Bunlar;

- “Faizli bankacılık” yapan konvansiyonel bankalar ve

- “Faizsiz bankacılık” yapan katılım bankaları olarak kısaca tanımlanabilir.

KESKİN ÇİZGİLERLE AYRILIR

Her iki yapı da bankacılık faaliyeti yapmakla birlikte, özellikle para/fon toplarken “bireysel ve kurumsal yatırımcılara sundukları getiri modeli” ile birbirinden keskin çizgilerle ayrılırlar.

Faizli bankacılık sisteminde açılan ve getiri sunan hesaplar “vadeli mevduat hesabı” olarak bilinir. Faizsiz bankacılık alanında getiri vadeden hesaplar ise “katılma hesabı” olarak tanımlanmaktadır.

Katılma hesabı ile vadeli mevduat arasındaki farklar

BAŞLICA 3 FARK

“Katılma Hesabı” ve “Vadeli Mevduat Hesabı” arasındaki başlıca farklar ise şöyle sıralanabilir:

1-Kâr-Zarar Ortaklığı ve Faiz:

Katılma hesaplarında; toplanan fonların işletilmesi ve ardından elde edilen kârın dağıtılması şeklinde işleyen “kâr-zarar paylaşımı” esastır. Buna “kâr payı” denir. Vadeli mevduat hesabında ise getiriler “doğrudan faiz” ile sunulmaktadır.

2-Getiri oranının belirsizliği

Katılma hesaplarında başlangıçta gösterilen kâr payı oranları, sadece bir fikir vermesi için karşı tarafla paylaşılır ve geçmiş dönem performanslarını gösterir. Esas kâr payı oranı, fonların kullanımı ile, vade sonunda elde edilen kazançların ardından ortaya çıkar. Dolayısıyla “kâr payı” başlangıçta belli değildir, değişken olabilmektedir.

Vadeli mevduat hesaplarında ise getiri oranı “faiz” olduğu başlangıçta bellidir, sabittir ve değişmez.

3-Ana para için riskler

Katılma hesaplarında “kâr-zarar ortaklığı” temel olarak alındığı için, teknik ve teorik olarak “zarar elde etme” ve “ana paradan eksilme” durumu söz konusu olabilir. Ancak uygulamada katılım bankaları, topladıkları fonları büyük titizlikle yöneterek kâr elde etme amacına yönelirler.

Vadeli mevduat hesaplarında ise getiri “faiz” olduğu için kesindir ve ana para riski bulunmaz.

