Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’de kenevir üretimiyle ilgili merak edilen soruları cevapladı ve yapılan yasal düzenlemelerle üretim alanlarının genişletildiğini duyurdu.

CEMAL EMRE KURT - Bakanlık, geçmişte yalnızca lif, tohum ve sap üretimi için endüstriyel kenevir yetiştirildiğini, yaprak ve çiçek üretiminin yasak olduğunu hatırlattı. Açıklamada; 2023 ve 2025 yıllarında yapılan yasal düzenlemeyle birlikte yaprak ve çiçeklerin sağlık sektöründe kullanılmasına yönelik kenevir üretimi ve buna bağlı ürünlerin üretimi ve satışının kapsama alındığını bildirildi.

Kenevir üretiminde kota dönemi! İhracat ve ithalat talebine göre yetiştirilecek

21 İLDE ÜRETİM

2016 yılında yayımlanan yönetmeliğe göre kenevir yetiştiriciliği yapılabilecek iller Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olarak belirlenmişti. 31 Ocak 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan yeni “Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik” ile bu illerde lif, tohum ve sap üretimi devam edecek. Tıbbi ve sağlık ürünleri üretimi ise TMO bünyesindeki Afyon Alkaloidleri Fabrikası, Organize Tarım Bölgeleri veya Sağlık Bakanlığı izni bulunan kapalı tesislerde yapılacak. Kişisel bakım ve destek ürünleri üretimi ise hem açık hem kapalı alanlarda gerçekleştirilebilecek. Kenevirden elde edilen lif, tohum ve sap tekstil, inşaat, otomotiv, savunma sanayisi ve gıda sektörlerinde kullanılacak. Yaprak ve çiçekten elde edilen ürünler ise tıbbi, sağlık ve kişisel bakım alanlarında değerlendirilecek. Üretim, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen kota çerçevesinde yapılacak. Kotanın belirlenmesinde arz-talep dengesi, güvenlik, denetim, üretici sayısı ve dış ticaret potansiyeli gibi kriterler dikkate alınacak.

DENETİMDE SIKI KONTROL

Kenevir üretimi, üretim amacına göre farklı ekipler tarafından denetlenecek. Lif, tohum ve sap ile kişisel bakım ve destek ürünleri üretimi il ve ilçe tarım müdürlükleri ziraat mühendisleri ile kolluk kuvvetlerinden oluşan ekiplerce kontrol edilecek. Tıbbi ve sağlık ürünleri üretimi ise il tarım ve orman müdürü başkanlığında, il sağlık müdürlüğü, TMO ve il emniyet ya da jandarma narkotik birimleri temsilcilerinden oluşan heyet tarafından denetlenecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası