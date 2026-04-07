Denizlerde av yasağının başlamasına sayılı günler kala, balıkçı tezgahlarında çeşitlilik sürüyor. Sezonun son balıkları alıcısını beklerken, tezgahlarda en ucuz balığın kilosu ise 70 TL.

Türkiye karasularında 15 Nisan'dan itibaren denizlerde avlanma yasağı başlıyor. Balık av yasağının başlamasına kısa bir süre kala balıkçı tezgâhları sezonun son balık türleri ile süslenmeye devam ediyor.

Kilosu 70 TL! İşte tezgahların en ucuz balığı

"BU SENE BİZİ HAMSİ KURTARDI"

Bu sezon balıkçıların yüzünü hamsinin güldürdüğünü dile getiren balık satıcısı Onurcan Köse, "Sezon bu sene hamsi sayesinde güzel geçti. Bu sene bizi hamsi kurtardı diyebiliriz. Sezonun başında palamut olmasını bekliyorduk ama olmadı. Palamudun boşluğunu hamsi doldurdu. Önceki sezon vatandaşlar zaten hamsiyi özlemişti. Bu sene hamsi özlemi giderildi. Bunların yanı sıra tezgâhlarda istavrit, mezgit, barbun da bulundu. Sezon o bakımdan iyi geçti" dedi.

Kilosu 70 TL! İşte tezgahların en ucuz balığı

İSTAVRİTİN KİLOSU 70 TL

İstavritin kilosunun 70 TL'ye kadar düştüğünü dile getiren Köse, "15 Nisan'a, yani sezonun kapanmasına az bir süre kaldı. Mezgit, istavrit, hamsi ve barbun gibi deniz balıkları artık tezgâhlarda yer almayacak. Bu balıkların yerini somon, alabalık, çipura, levrek gibi kültür balıkları alacak. Tezgâhlarda balık olacak ama kültür balıkları yer alacak. Normalde sezonun sonuna doğru fiyatların yüksek olması gerekirken ‘bedava' diyebiliriz. Şu anda hamsi 100 TL, mezgit 200 TL, barbun 200 TL ve istavrit de kilosu 70 TL'den satılıyor. Vatandaşlar bu günlerde kilosu 200 TL'den satılan somona daha çok ilgi gösteriyor. Kılçığının az olması, tavada, fırında ve mangalda pişirilebilmesinin yanı sıra çocukların da kolayca yiyebilmesi nedeniyle somon rağbet görüyor" diye konuştu.

Vatandaşlar da sezonun kapanmasına kısa süre kala balık fiyatlarının oldukça uygun olduğunu dile getirdiler.

Kilosu 70 TL! İşte tezgahların en ucuz balığı

Haberle İlgili Daha Fazlası