TOKİ, fahiş kiraların önüne geçmek için İstanbul'da 15 bin kiralık konut inşa edecek. Peki kiralık konut sistemi nasıl işleyecek? Kiralar ne kadar olacak? Evler kaç yıllığına kiralanacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yaptığı videolu paylaşımda projeye ilişkin detaylar yer aldı.

‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Proje ile hem afet riskine karşı güvenilir evler yapılacak hem de milyonların ev hayali gerçekleştirilecek.

İLK KEZ KİRALIK KONUTLAR YAPILACAK

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ eliyle ilk kez kiralık konutlar da yapılacak. 15 bin adet yapılacak kiralık konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.

Kiralık sosyal konutta sistem nasıl işleyecek? İşte detaylar

KİRALIK KONUT SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, "Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kez İstanbul'da kiralık konutlar da olacak. Sistem nasıl mı işleyecek?" notuyla kiralık sosyal konut projesine ilişkin videolu paylaşım yaptı.

KİRALIK KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Videoda, ev sahibinin devlet olacağı bilgisi verilerek, kiralık sosyal konutların sadece İstanbul'da inşa edileceği ve kriterleri karşılayan vatandaşlara kura usulüyle kiralanacağı belirtildi.

Kiralık sosyal konutta sistem nasıl işleyecek? İşte detaylar

KİRALAR NE KADAR OLACAK?

Projeyle aynı zamanda kira artışlarının da dengelenmesinin hedeflendiğinin altı çizilerek, bunun için evlerin bölge rayiç bedelinin altında kiralanacağı ifade edildi.

Kiralık sosyal konutta sistem nasıl işleyecek? İşte detaylar

EVLER KAÇ YILLIĞINA KİRALANACAK?

Öte yandan, konutların 3 yıllığına kiralanacağı ve TOKİ'nin kiralanan konutların yönetimi, bakımı ve denetimini sağlayacağı bildirildi.

MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası