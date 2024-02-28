Konutta sıralama değişti! Büyükşehirler ligden düştü, zirveye Anadolu yerleşti

Konut fiyatları yükselmeye devam ediyor ancak 'anormal artış hızı'nda yaşanan yavaşlama da dikkat çekiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler artış oranı sıralamasında önemli düşüş yaşarken, zirveye ise Anadolu kentleri yerleşti. İşte konut fiyatı artış hızında ligden düşen ve zirvede yer alan iller...

Türkiye genelinde konut fiyatları yükselmeye devam ederken, artış hızında önemli oranda yavaşlama yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı Aralık 2023 verilerine göre; Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki artış aylıkta son 4 yılın, yıllıkta son 2 yılın en yavaşı oldu. 81 ilin sıralandığı fiyat artış hızı listede İstanbul, Antalya, İzmir gibi büyük şehirler gerilerken, Anadolu illeri öne çıktı.

KONUTTA FİYAT ARTIŞI NEDEN YAVAŞLADI?

Hem ülke genelinde hem de büyük şehirlerde konut fiyat artış hızının düşmesinin ana nedeni olarak 'azalan talep' gösteriliyor. Artan fiyatlar, krediye erişim sorunu ve en önemlisi yüksek faiz oranları nedeniyle konut satışlarında düşüş meydana geliyor.

İhtiyacı olanın yanında yatırımcı da konut alamıyor. İkinci evini alacaklara gelen kredi kısıtlaması ve mevduat faizindeki cazibe nedeniyle yatırımcı da alıma geçmiyor. Özellikle ikinci el piyasada ev sahipleri eskisi kadar ciddi fiyat artışları yapamıyor, hatta pazarlık marjı giderek artıyor.

Bunun yanında her şehirde faklı nedenler konut piyasasını derinden etkiliyor. Örneğin; İstanbul’da geçmişte hızla yükselen fiyatlar, deprem korkusu ve tersine göç, Antalya’da azalan yabancı talebi hız düşüşüne neden oluyor. Uzmanlar, 2022 ve 2023’te yaşanan hızlı fiyat artışlarının da hız düşüşünde etkili olduğunu belirtiyor.

HANGİ İLLERDE KONUT FİYATLARI YÜKSELDİ?

Ocak 2024 itibarıyla Şırnak yüzde 125’lik artışla ilk sırada yer alırken, onu yüzde 122 artışla Ardahan, yüzde 114 artışla Kırklareli, yüzde 113 artışla Karabük ve Hatay, yüzde 112 artışla Kars, yüzde 110 artışla Artvin, yüzde 102 artışla Erzincan, Ağrı ve Bitlis izledi.

Öte yandan fiyat artışı en yavaş olan iller de ise yüzde 49 ile Adana, yüzde 58 ile Adıyaman, yüzde 59 ile Çanakkale ve Antalya, yüzde 60 ile Bursa ve Batman, yüzde 61 ile Mersin, yüzde 62 ile Yalova, yüzde 63 ile Gaziantep ve yüzde 64 ile Düzce oldu.

EN PAHALI ŞEHİR MUĞLA, EN UCUZ AĞRI

Araştırmanın Ocak 2024 verilerine göre; ortalama metrekare fiyatı en yüksek il 55 bin 335 lira ile Muğla oldu. Muğla’yı 36 bin 862 lira ile İstanbul, 32 bin 868 lira ile Aydın, 32 bin 613 lira ile Antalya izledi. Ortalama metrekare fiyatı en düşük il ise 10 bin 723 lira ile Ağrı oldu.

ÜÇ BÜYÜKLERİN DURUMU

Üç büyük il içinde en yüksek ortalama fiyat İstanbul’da ancak fiyat artış oranı en düşük il yine İstanbul oldu. Megakentte Ocak 2024 itibarıyla yıllık fiyat artışı yüzde 65, ortalama metrekare fiyatı 36 bin 862 lira oldu. Ocak 2023’te 38’inci, Ocak 2022’de 7’nci sırada olan İstanbul, 81 il içinde fiyat artışı sıralamasında bu yıl 70’inci sıraya geriledi.

İzmir’de de fiyat artış hızında ciddi gerileme yaşandı. Ocak 2024’te yıllık fiyat artışı yüzde 67 olarak açıklandı, ortalama metrekare satış fiyatı 30 bin 492 liraya çıktı. 2022’de 33’üncü, 2023’te 26’ncıydı olan İzmir, 81 ilin yıllık fiyat artışı sıralamasında 68’inciliğe geriledi.

Ankara’da fiyat artış hızı düştü ancak sıralamada diğer kentler kadar ciddi gerileme yaşanmadı. Başkentte Ocak 2024’te yıllık yüzde 87 artışla ortalama metrekare fiyatı 19 bin 838 liraya yükseldi. Ocak 2023’te yıllık artış yüzde 146, 2022’de ise yüzde 75 olmuştu. 81 il içinde ise Ankara, yıllık fiyat artışı ile 32’nci sırada yer aldı.