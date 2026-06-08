Kafkasya’nın üç kilit ülkesi İstanbul’da buluşuyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısında yalnızca üç ülke arasındaki iş birliği değil, Avrupa ile Asya arasındaki enerji ve ticaret koridorlarının geleceği de masaya yatırılacak.

YEŞİM ERASLAN - ANKARA / Bölgesel krizlerin gölgesinde gerçekleşecek zirveden, Güney Kafkasya’nın istikrarı ve Orta Koridor’un güçlendirilmesine yönelik önemli mesajlar çıkması bekleniyor. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki stratejik iş birliğinin en önemli platformlarından biri olan Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın 10’uncusu, bugün İstanbul’da gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirvede, bölgesel gelişmelerden enerji güvenliğine, ulaştırma projelerinden ekonomik iş birliğine kadar geniş bir gündem ele alınacak.

Toplantıya, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili katılacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre toplantıda, jeopolitik belirsizliklerin, ekonomik kırılganlıkların ve güvenlik tehditlerinin arttığı mevcut uluslararası ortamda Güney Kafkasya’nın yükselen stratejik önemi değerlendirilecek. Bakan Fidan’ın, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki üçlü iş birliği mekanizmasının bölgede istikrar, refah ve güvenliği destekleyen sonuç odaklı bir platform hâline geldiğini vurgulaması bekleniyor.

AVRUPA İLE ASYA ARASINDA YENİ DÖNEM

Zirvenin en dikkat çekici gündem maddelerinden birini ulaştırma ve bağlantısallık projeleri oluşturacak. Zirvede, son yıllarda küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşüm, enerji arz güvenliği tartışmaları ve değişen jeoekonomik dengeler nedeniyle Avrupa ile Asya arasındaki ticaret hatlarında önemi giderek artan Orta Koridor kapsamlı şekilde ele alınacak. Bu çerçevede, bölgenin en stratejik projelerinden biri olan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı başta olmak üzere ulaştırma altyapısının güçlendirilmesi, lojistik ağların geliştirilmesi ve taşımacılık kapasitesinin artırılması konusunda yeni iş birliği alanları değerlendirilecek.

Zirvede, enerji alanındaki stratejik ortaklıklar da ayrıntılı biçimde gözden geçirilecek. İstanbul’daki zirvede Güney Kafkasya’da kalıcı barış, istikrar ve normalleşme süreçleri de gündemin önemli başlıklarından biri olacak. Bakan Fidan’ın, bölgesel refahın sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesi için kalıcı barış ortamının hayati önem taşıdığını vurgulaması bekleniyor.

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