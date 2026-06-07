Kruvaziyerler Galataport’tan demir alarak sefere çıkacak: 35 bin kişi denize açılacak
AROYA Cruises’ın ilk gemisi AROYA, Galataport İstanbul’dan 6 Haziran’da hareket ederek yaz sezonuna başlıyor.
- AROYA'nın ilk gemisi AROYA, ana limanı Galataport İstanbul'dan 6 Haziran'da ilk seferine başlayacak.
- Geminin her cumartesi günü yeni sefere çıkması planlanıyor.
- AROYA'nın 12 Eylül'e kadar 15 sefer gerçekleştirmesi öngörülüyor.
- Galataport İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, İstanbul'u ana liman olarak kullanan şirket sayısının üç yılda %50 arttığını belirtti.
- Tavas, bu yıl İstanbul çıkışlı seyahate başlayan Türk vatandaşı sayısının 35.000'e çıkmasını bekliyor.
- İstanbul'dan hareketle yedi gecelik güzergahlar sunuluyor.
AROYA Cruises’ın ilk gemisi AROYA, ana liman olarak belirlediği Galataport İstanbul’dan 6 Haziran’da hareket ederek yaz programına başlayıp her cumartesi günü yeni sefere çıkacak.
AROYA’nın 12 Eylül’e kadar 15 sefer gerçekleştirerek İstanbul’un turizm ekonomisine büyük bir katkı yapması bekleniyor. Galataport İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, İstanbul’u ana liman olarak kullanan şirket sayısının üç yılda %50 arttığını, AROYA’nın bu yıl sefer sayısını artırmasıyla birlikte İstanbul çıkışlı seyahate başlayan Türk vatandaşı sayısının 35.000’e çıkmasını öngördüklerini belirtti.
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Tavas, “İstanbul’dan hareket edecek yedi gecelik güzergâhlar sunuyoruz. Bugün İstanbul, Körfez ülkelerinden gelen yolcular açısından doğal avantajlara sahip. Ulaşım alternatifleri, yüksek bilinirlik, mevsimsel uygunluk ve kültürel yakınlık faktörlerini düşünürsek İstanbul’un hâlihazırda bölgenin en cazip turizm şehirlerinden biri olması son derece doğal bir durum. Bu noktada Galataport İstanbul, şehrin Akdeniz’de güçlü bir kruvaziyer ana limanına dönüşmesine önemli bir katkı sağladığı için ana liman tercihimiz oldu. AROYA Cruises olarak Galataport İstanbul’un Türkiye’nin önemli bir kruvaziyer destinasyonu olmasını destekliyor, rezervasyon ve doluluk oranlarına baktığımızda sezonun geri kalanı için olumlu bir tablo görüyoruz” dedi.