Lahmacun fiyatları son bir yılda yüzde 32 artarak resmi enflasyon olan yüzde 30,89'un üzerine çıktı. Türkiye genelinde bir adet lahmacunun ortalama fiyatı 136 liraya yükselirken, İstanbul’da fiyatlar 120 liradan başlayıp 400-500 liraya kadar ulaşıyor. Artan maliyetler hem esnafı hem de vatandaşları zorlar hale geldi.

Bir dönem uygun fiyatlı olmasıyla bilinen lahmacun, son dönemde artan fiyatlarıyla vatandaşın bütçesini zorlamaya başladı. Restoran menülerinin vazgeçilmez ürünlerinden biri olan lahmacundaki fiyat artışı, özellikle dar gelirli tüketicilerin tepkisini çekiyor.

ZAM ORANI ENFLASYONUN ÜZERİNDE

NTV'den Canan Yıldırım'ın haberine göre, lahmacun fiyatları son bir yılda yüzde 32 oranında arttı. Bu artış, yıllık yüzde 30,89 olarak açıklanan resmi enflasyon oranının da üzerine çıktı. Böylece lahmacun, enflasyonun üzerinde zamlanan ürünler arasında yer aldı.

Lahmacunda rekor zam! Hesap değişti, fiyatlar enflasyonu solladı

TÜRKİYE ORTALAMASI 136 LİRAYA YÜKSELDİ

Türkiye genelinde bir adet lahmacunun ortalama fiyatı 136 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ise fiyatlar 120 liradan başlarken, bazı işletmelerde 400-500 liraya kadar çıkabiliyor. Fiyatlardaki bu geniş aralık, bölge ve işletme farklılıklarını da gözler önüne seriyor.

KIYMADAKİ ARTIŞ FİYATI BELİRLİYOR

Soğan, domates, maydanoz, salça ve biber gibi temel malzemelerden oluşan lahmacunda fiyatı en çok etkileyen unsurun kıyma olduğu belirtiliyor. Et fiyatlarındaki yükseliş, lahmacun maliyetlerini doğrudan artırarak satış fiyatlarına yansıyor.

VATANDAŞ DA ESNAF DA ŞİKAYETÇİ

Artan fiyatlardan hem tüketiciler hem de işletme sahipleri dertli. Önceden üç-dört adet lahmacun yiyebildiklerini söyleyen vatandaşlar, artık bütçe hesabı yaparak sayıyı düşürmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Bir esnaf ise maliyetlerin bölgeye göre değiştiğini belirterek, geçen yıl 100 liradan sattıkları lahmacunun bu yıl 120 liraya yükseldiğini dile getirdi.

