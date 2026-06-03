Merkez Bankası rezervleri 8.3 milyar dolar azaldı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 22 Mayıs haftasında 8 milyar 397 milyon dolar azaldı. Böylece rezervler 160 milyar 175 milyon dolara geriledi.
- 22 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 7 milyar 11 milyon dolar azalışla 54 milyar 224 milyon dolara indi.
- Aynı dönemde altın rezervleri de 1 milyar 386 milyon dolar azalarak 105 milyar 951 milyon dolara geriledi.
- Merkez Bankasının toplam rezervleri 22 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 8 milyar 397 milyon dolar azalarak 160 milyar 175 milyon dolara indi.
- Brüt döviz rezervleri, 15 Mayıs'ta 61 milyar 235 milyon dolar seviyesindeydi.
- Altın rezervleri, 15 Mayıs'ta 107 milyar 337 milyon dolar seviyesindeydi.
- Toplam rezervler, 15 Mayıs haftasında 168 milyar 572 milyon dolar seviyesindeydi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 22 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 7 milyar 11 milyon dolar azalışla 54 milyar 224 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 15 Mayıs'ta 61 milyar 235 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
ALTIN REZERVLERİ DE AZALDI
Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 386 milyon dolar azalarak 107 milyar 337 milyon dolardan 105 milyar 951 milyon dolara geriledi.
TOPLAM REZERVLER NE KADAR?
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 22 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 8 milyar 397 milyon dolar azalarak 168 milyar 572 milyon dolardan 160 milyar 175 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|31.05.2024
|59.740
|83.909
|143.648
|28.06.2024
|58.077
|84.833
|142.910
|19.07.2024
|59.214
|94.695
|153.910
|29.08.2024
|60.043
|89.329
|149.373
|27.09.2024
|63.566
|93.824
|157.390
|25.10.2024
|65.894
|93.504
|159.398
|1.11.2024
|66.614
|93.005
|159.619
|13.12.2024
|65.307
|98.175
|163.482
|24.01.2025
|68.232
|99.328
|167.560
|14.02.2025
|72.475
|100.677
|173.152
|21.03.2025
|74.785
|88.328
|163.114
|04.04.2025
|76.422
|77.838
|154.261
|30.05.2025
|83.164
|70.026
|153.190
|13.06.2025
|86.543
|72.744
|159.289
|25.07.2025
|85.223
|86.625
|171.848
|29.08.2025
|87.326
|91.031
|178.357
|05.09.2025
|90.931
|89.176
|180.107
|17.10.2025
|111.169
|87.273
|198.442
|14.11.2025
|107.389
|80.043
|187.432
|26.12.2025
|116.894
|76.978
|193.872
|30.01.2026
|133.753
|84.405
|218.158
|13.02.2026
|132.199
|79.586
|211.784
|06.03.2026
|134.707
|62.770
|197.478
|27.03.2026
|100.049
|55.290
|155.339
|17.04.2026
|112.647
|61.821
|174.467
|01.05.2026
|108.883
|56.600
|165.483
|08.05.2026
|110.965
|60.564
|171.529
|15.05.2025
|107.337
|61.235
|168.572
|22.05.2026
|105.951
|54.224
|160.175