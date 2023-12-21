Merkez Bankası'nın faiz kararı dünya basınında! 'Döngünün sonuna gelindi'

21 Aralık 2023 16:01 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 16:37

Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 40'tan yüzde 42,5 seviyesine çıkardı. Para Politikası Kurulu'nun kararı, uluslararası ekonomi yayınlarında geniş yankı buldu.

"MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIŞI DÖNGÜSÜNÜN SONUNA YAKLAŞTI"

Ekonomi alanının önde gelen medya kuruluşları, Türkiye'nin attığı adımları köşesine taşıdı. ABD merkezli Bloomberg, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. Bloomberg, kararı "Türkiye Merkez Bankası bir kez daha faiz artırarak döngünün sonuna yaklaştı" şeklinde yorumladı.

Kuruluş, TCMB'nin agresif parasal sıkılaştırma hızın yavaşlatmasına yönelik beklenti oluştuğunun altını çizdi. TCMB'nin "Sıkılaştırmanın mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağına" yönelik açıklamasına vurgu yapıldı.

"ÜST ÜSTE YEDİNCİ FAİZ ARTIŞI"

İngiltere merkezli Financial Times, TCMB'nin kararının ardından "Türkiye, faiz oranlarını yüzde 42,5'e yükseltti" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, "Politika yapıcılar uzun süredir devam eden enflasyonu dindirmeye çalışıyor. Türkiye, üst üste yedinci ayda faiz oranlarını artırdı" denildi.

"REUTERS, TL'DEKİ İSTİKRARA DİKKAT ÇEKTİ"

Reuters haber ajansı, Merkez Bankası'nın faiz artışı kararını aboneleriyle paylaştı. Haberde, TCMB'nin "fiyat istikrarının sağlanması için parasal sıkılaştırmanın gerektiği kadar devam edeceği" açıklamasına atıf yapıldı.

TL'deki istikrara dikkat çeken Reuters, "Türk Lirası (TL), art arda yedinci aylık faiz artışının ardından büyük ölçüde istikrarlı kaldı" değerlendirmesine yer verdi.