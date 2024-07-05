Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > MHP’den kanun teklifi... Çiftçinin traktörü haczedilmesin

MHP’den kanun teklifi... Çiftçinin traktörü haczedilmesin

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MHP’den kanun teklifi... Çiftçinin traktörü haczedilmesin

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çiftçilerin traktörlerinin haciz işlemine konu edilmemesi için Meclis'e kanın teklifi verdi

HABER MERKEZİ ANKARA - MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, çiftçilerin traktörlerinin haciz işlemine konu edilmemesi için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi.

Teklifin gerekçesinde, İcra ve İflas Kanunu’nda çiftçilerin kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletlerine haciz işlemi uygulamayacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Gerekçede “Ancak madde metninde traktör ibaresi belirtilmediği için alacaklılar ve icra daireleri çiftçilerin traktörlerini de haciz işlemine tabi tutarak mağduriyet yaşanmasına sebep olmaktadır” denildi. Kanun teklif ile haczedilemeyecek mallar arasına traktör de ekleniyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Limonun fiyatı böyle şişiyor... Kayıt dışı iki depodan 380 ton limon çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Limonun fiyatı böyle şişiyor... Kayıt dışı iki depodan 380 ton limon çıktı - EkonomiLimonun fiyatı böyle şişiyorGıdanın teminatı lisanslı depo! 46 ilde tane var - EkonomiGıdanın teminatı lisanslı depoAltı ayda teslim alınmayanlar elden çıkarılacak! ‘Yediemin’deki araçların satışı kolaylaştırılıyor - Ekonomi‘Yediemin’deki araçların satışı kolaylaştırılıyorGram altında yükseliş rallisi başlıyor! İslam Memiş açık açık rakam verdi - EkonomiGram altında yükseliş rallisi başlıyor!Piyasada bayram havası... Borsa zirveye, tahvil faizleri dibe!.. - EkonomiBorsa zirveye, tahvil faizleri dibe!..Memurlardan TÜİK önünde eylem: SSK-Bağ-Kur emeklileri daha fazla zam aldı - Ekonomi"SSK-Bağ-kur emeklileri daha fazla zam aldı"
Sonraki Haber Yükleniyor...