MHP’den kanun teklifi... Çiftçinin traktörü haczedilmesin

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çiftçilerin traktörlerinin haciz işlemine konu edilmemesi için Meclis'e kanın teklifi verdi

HABER MERKEZİ ANKARA - MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, çiftçilerin traktörlerinin haciz işlemine konu edilmemesi için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi.

Teklifin gerekçesinde, İcra ve İflas Kanunu’nda çiftçilerin kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletlerine haciz işlemi uygulamayacağının hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Gerekçede “Ancak madde metninde traktör ibaresi belirtilmediği için alacaklılar ve icra daireleri çiftçilerin traktörlerini de haciz işlemine tabi tutarak mağduriyet yaşanmasına sebep olmaktadır” denildi. Kanun teklif ile haczedilemeyecek mallar arasına traktör de ekleniyor.