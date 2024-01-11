Microsoft, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu

11 Ocak 2024 19:55 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 20:03

Son dönemde yapay zeka tarafına yaptığı yatırımlar ile beraber inanılmaz ses getiren ve öne çıkan Microsoft, bu sayede piyasa değerini ciddi şekilde artırdı ve bugün 2,87 trilyon dolar değerlenmeyi geçerek Apple‘ı geride bıraktı ve dünyanın en değerli şirketi oldu.

APPLE SENEYE KÖTÜ BAŞLADI

Talep düşüklüğü beklentileri nedeniyle Apple hisseleri 2024'e son yılların en kötü başlangıcını yaptı. Bu da Microsoft'un gerisine düşmesinde en büyük etken oldu.

Yapay zeka alanında yaptığı girişimler nedeniyle yatırımcıların ilgisini çeken Microsoft'un hisseleri yeni yılda yüzde 1,5 artarak 2,888 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaştı.

Apple ise yüzde 0,3'lük değer kaybıyla 2,887 trilyon dolarlık piyasa değerine geriledi.

2021 YILINDA BERİ İLK KEZ

Apple böylece piyasa değeri bakımından 2021'den bu yana ilk kez Microsoft'un altına düşmüş oldu.

Son kapanışlara bakıldığında Kaliforniya merkezli Apple'ın hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 3,3 oranında düşerken, Microsoft'ta yüzde 1,8'lik artış görüldü.