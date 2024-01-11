Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Microsoft, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Microsoft, 2,87 trilyon dolar değerlenmeyi geçerek Apple‘ı geride bıraktı ve dünyanın en değerli şirketi oldu. Microsoft, 021'den bu yana ilk kez piyasa değeri bakımından Apple'ı geçmiş oldu.

    Microsoft, Apple&#039;ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Son dönemde yapay zeka tarafına yaptığı yatırımlar ile beraber inanılmaz ses getiren ve öne çıkan Microsoft, bu sayede piyasa değerini ciddi şekilde artırdı ve bugün 2,87 trilyon dolar değerlenmeyi geçerek Apple‘ı geride bıraktı ve dünyanın en değerli şirketi oldu.

    APPLE SENEYE KÖTÜ BAŞLADI

    Talep düşüklüğü beklentileri nedeniyle Apple hisseleri 2024'e son yılların en kötü başlangıcını yaptı. Bu da Microsoft'un gerisine düşmesinde en büyük etken oldu.

    Yapay zeka alanında yaptığı girişimler nedeniyle yatırımcıların ilgisini çeken Microsoft'un hisseleri yeni yılda yüzde 1,5 artarak 2,888 trilyon dolarlık bir piyasa değerine ulaştı.

    Apple ise yüzde 0,3'lük değer kaybıyla 2,887 trilyon dolarlık piyasa değerine geriledi. 

    2021 YILINDA BERİ İLK KEZ

    Apple böylece piyasa değeri bakımından 2021'den bu yana ilk kez Microsoft'un altına düşmüş oldu.

    Son kapanışlara bakıldığında Kaliforniya merkezli Apple'ın hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 3,3 oranında düşerken, Microsoft'ta yüzde 1,8'lik artış görüldü.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MicrosoftApple
    Haberler > Ekonomi > Microsoft, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi oldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kripto paralarda ETF yükselişi! - EkonomiKripto paralarda ETF yükselişi!İstanbul'a yeni metro müjdesi! Açılış tarihi belli oldu - Ekonomiİstanbul'a yeni metro müjdesi! Açılış tarihi belli olduPiyasaların beklediği kritik ABD enflasyonu açıklandı - EkonomiPiyasaların beklediği kritik ABD enflasyonu açıklandıYatırımcılar KKM'yi terk ediyor! - EkonomiYatırımcılar KKM'yi terk ediyor!JPMorgan'dan dikkat çeken güncelleme! - EkonomiJPMorgan'dan dikkat çeken güncelleme!Merkez Bankası rezervleri geriledi - EkonomiMerkez Bankası rezervleri gerilediKritik veriye saatler kaldı, yön belirleyecek - EkonomiKritik veriye saatler kaldı, yön belirleyecekKüresel piyasalar ABD enflasyonunu bekliyor - EkonomiKüresel piyasalar ABD enflasyonunu bekliyorDış finansman 8,8 milyar dolara ulaştı - EkonomiDış finansman 8,8 milyar dolara ulaştıDolar 30, euro 33 lirayı aştı! - EkonomiDolar 30, euro 33 lirayı aştı!
    Sonraki Haber Yükleniyor...