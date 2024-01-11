Apple merakla beklenen Vision Pro'yu herkese satmayacak

11 Ocak 2024 10:21 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 10:21

Apple, ilk sanal ve artırılmış gerçeklik başlığı Vision Pro’yu 2 Şubat'ta ABD'de piyasaya sürecek. Aşamalı olarak diğer bölge ve ülkelerde de raflardaki yerini alması planlanan ürünün satışı ise diğer Apple ürünleri gibi olmayacak. Yeni iddialara göre, Apple herkese Vision Pro başlığını satmayacak ve satış öncesinde ürünün doğru şekilde kullanımını sağlamak amacıyla alıcılara eğitim verilecek.

Bloomberg News'in haberine göre, teknoloji devinin daha önce hiç uygulamadığı bir satış stratejisi izleyerek, Vision Pro'nun yanlış kullanımını önlemek amacıyla alıcılara yönelik eğitim programı hazırladığı ortaya çıktı.

Apple, basınla paylaşacağı bir sunumda Vision Pro'nun kurulumundan bahsedecek ve doğru kullanımının nasıl olacağını anlatacak.

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre, ilk toplantı için 16 Ocak tarihi düşünülüyor. İlk toplantıdan bir hafta sonra ise ikinci bir toplantı yapılacak. Bu toplantılarda basın kuruluşlarının karma gerçeklik başlığından nasıl faydalanabileceği konuları konuşulacak.

Öte yandan, Apple'ın halktan müşterilerle de ürün hakkında eğitimler yapması bekleniyor. Vision Pro satın almak isteyen müşterilere Apple Store’da test sunulacak.

VISION PRO 2 ŞUBAT'TA SATIŞA ÇIKIYOR

ABD merkezli teknoloji devi Apple, "Vision Pro" adını taşıyan sanal / artırılmış gerçeklik başlığının 2 Şubat Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürüleceğini duyurdu. Karma gerçeklik başlığı, ABD'deki tüm Apple Store mağazalarının yanı sıra Apple'ın çevrim içi mağazaları üzerinden de satışa sunulacak. Ön siparişler, 19 Ocak Cuma günü lansmandan bir hafta önce alınmaya başlanacak.

Apple'ın Vision Pro cihazı, 256 GB depolama alanıyla 3 bin 499 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Karma gerçeklik gözlüğüyle kullanıcılar, film izleyebilecek ve uygulamaları kullanabilecek. Geniş özelliklere sahip gözlük kullanıcılara gerçek hayattaki görüntülere yapay zeka ile oluşturulmuş sanal görüntüleri ekleyebileceği bir deneyim sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Vision Pro'nun kullanıcının gözleri, elleri ve sesi gibi mümkün olan en doğal ve sezgisel girdilerle kontrol edilen tamamen üç boyutlu bir arabirim sunduğuna işaret edilerek, ürünün iki ekranda 23 milyon pikseli bir araya getiren ultra yüksek çözünürlüklü görüntüleme sistemine sahip olduğu aktarıldı.