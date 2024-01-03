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    Milletvekili maaşlarına da zam geldi

    TÜİK'in aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emekli zammı belli oldu. Memur maaşlarının netleşmesiyle milletvekili maaşları da zamlandı. Hem emekli hem de vekil olan milletvekillerinin maaşı 230 bin TL'ye yükseldi.

    Milletvekili maaşlarına da zam geldi
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TÜİK’in açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerinden sonra, memur ve emekliye 2024'ün ilk 6 ayı için yapılacak zam oranı belli oldu. Yıllık enflasyon aralıkta yüzde 64,77 olurken, aylık bazda yüzde 2,93 artış görüldü.Memurlar yüzde 49,25 oranında zam alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 37,57 oranında arttı.

    Memurlara yapılan zam kapsamında milletvekillerinin maaşları da arttı. Hem emekli hem vekil maaşı alan bir kişinin aylık geliri 230 bin TL'ye yükseldi. Diğer milletvekillerinin maaşı ise 110 bin TL oldu. Buna göre, tüm milletvekili maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam geldi.

    Meclis'te hem emekli olan, hem de vekil olarak görev yapan yaklaşık 300 milletvekili bulunuyor. Bu vekiller 2023'ün ikinci yarısında 147 bin TL maaş alıyordu. Yapılan son zamla maaşları 230 bin TL'ye yükseltildi.

    Sadece milletvekilli olanların maaşı ise 73 bin 329 TL'den, yaklaşık 110 bin TL'ye çıktı.

    Maaşları 51 bin 970 lira olan emekli milletvekilleri ise yeni artışlarla birlikte 77 bin 565 lira alacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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