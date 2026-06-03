Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Haziran 2026 döneminde geçerli olacak azami zorunlu trafik sigortası prim tutarlarını açıkladı. İşte 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasının güncel primleri...

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Haziran 2026 döneminde geçerli olacak azami zorunlu trafik sigortası prim tutarlarını duyurdu.

BAŞKENTTE SÜRÜCÜNÜN PRİMİ 8 BİN 950 LİRA OLDU

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 53 bin 698 lira olurken, riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 950 lira oldu.

İSTANBUL'DA RİSKLİ İLE RİSKSİZ ARASINDAKİ FARK YÜZDE 500 CİVARINDA

İstanbul’da otomobilini dördüncü basamaktan sigortalatacak bir sürücünün, trafiğe çıkabilmesi için en az 18 bin 421 lira zorunlu trafik sigortası primi ödemesi gerekiyor. Sigortasız araçla yola çıkanların ise denetimlerde tespit edilmesi halinde para cezası ve araç bağlama yaptırımıyla karşılaşması söz konusu. Trafik sigortası primlerine yüzde 1,2 oranında zam yapıldı. İstanbul’da içten yanmalı motora sahip araçlarda sıfırıncı basamaktaki riskli sürücülerin primi 55 bin 262 lira olurken, en düşük risk grubundaki 8’inci basamaktaki sürücülerin primi 9 bin 210 lira olarak belirlendi. Buna göre riskli ve risksiz sürücüler arasındaki prim farkı yaklaşık yüzde 500 seviyesine geldi.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife belli oldu

İZMİR'DE EN DÜŞÜK OLAN 8'İNCİ BASAMAKTAKİ SÜRÜCÜNÜN PRİMİ 8 BİN 689 LİRA OLDU

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 52 bin 134 lira olurken, riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 8 bin 689 lira oldu.

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI OLMAYANA AĞIR YAPTIRIMLAR

2026 itibarıyla zorunlu trafik sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan sürücüler 1.246 lira para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Ayrıca sigortasız araçla kazaya karışılması durumunda ise 2.039 liralık ek cezanın yanı sıra üçüncü şahısların verilen hasarın bedeli de sürücüye yükleniyor. SBM'ye göre de sigorta poliçesi düzenlenene kadar aracın trafikten men edilmesi de mümkün görünüyor.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortasında yeni tarife belli oldu

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TİCARİ TAKSİLER VE OTOBÜSLERDE Kİ DURUM

SBM verilerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de ticari araçların zorunlu trafik sigortası primleri basamaklara göre değişkenlik gösterdi. Ticari taksilerde Başkent Ankara'da en yüksek prim 150 bin 46 lira, en düşük 25 bin 8 lira olurken, İzmir’de bu rakamlar 145 bin 676 lira ve 24 bin 279 lira olarak açıklandı. İstanbul’da ise ticari taksilerde sıfırıncı basamak prim tutarı 154 bin 416 lira, sekizinci basamak ise 25 bin 736 lira olarak belirlendi. Otobüslerde ise İstanbul’da sıfırıncı basamak prim 379 bin 365 liraya, sekizinci basamak prim ise 63 bin 227 liraya çıkartıldı.

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