MÜSİAD Başkanı'ndan heyecanlandıran sözler! Türkiye'ye sıcak para akacak
MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, ekonomiye dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Yıl sonu enflasyon tahminini 4 puan yükselttiklerini belirten Özdemir, faiz indirimi için de tarih verdi. "Enflasyon ve faize takılmamız lazım" diyen Özdemir, "Enflasyon biraz yüksek de kalsa faizler beklenilen oranlara gerilemese de ticaretin ve sıcak paranın Türkiye'de çok fazla gezinmeye başlayacağı yıllar bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.
- İş dünyasına yönelik teşvikleri, özellikle ihracatçıların döviz baskısı altında yaşadığı sıkışıklığı dengeleme unsuru olarak pozitif karşıladıklarını ifade etti.
- İhracatın yüzde 15'inin Orta Doğu'ya yapıldığı ve savaşın etkisiyle ihracatın bir süre daha düşük seyredeceği, yılın ikinci yarısında toparlanma beklendiği dile getirildi.
- Merkez Bankası'nın faizi sabit tutmasını ve fonlama maliyetlerini esnek bir yaklaşımla yükseltmesini olumlu karşıladıklarını, faizlerin yılın ikinci yarısında düşebileceğini öngördü.
- Yıl sonu enflasyon tahminini 4 puan yükselterek yüzde 27-28 mertebesine revize ettiklerini, bunun dövizde yılın ikinci yarısı olabilecek hareketlenmelerden kaynaklandığını belirtti.
- Piyasa koşullarında enflasyon ve faize takılmamak gerektiğini, ticaretin ve sıcak paranın Türkiye'de gezinmeye başlayacağı yılların beklendiğini vurguladı.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. CNBC-e canlı yayınında konuşan Özdemir, iş dünyasına yönelik teşvikler, savaşın ticarete etkisi, faiz ve enflasyon konusunda değerlendirmeler yaptı.
"TEŞVİKLERİ POZİTİF KARŞILIYORUZ"
Özdemir, iş dünyasına yönelik teşvikler için "Son derece pozitif karşılıyoruz." dedi. Özdemir konu hakkında, "Tek başına teşvik paketi olarak bakmamak lazım. Son birkaç yıldır baskılanan döviz eksenli ihracatçı sıkışmışlık yaşıyor. Her ne kadar döviz baskılansa da sanayicimiz biraz dertliydi. İhracatçıların düşürülen kurumlar vergisinin döviz kurları ekseninde oradaki boşluğu dengeleme unsuru olarak görüyoruz. Hızlı alınmış bir aksiyon. Son derece doğru bir yaklaşım" ifadelerini kullandı.
SAVAŞIN TİCARETE ETKİSİ
Savaşın ticarete etkisini değerlendiren Özdemir, "İhracatın yüzde 15'i Orta Doğu'ya yapılıyor. İhracatımız bir süre daha aşağıda seyredecektir. Yılın ikinci yarısında daha toparlayıcı veriler gelir. Bunun mutlak suretle yukarıya seyredeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.
FAİZ YILIN 2. YARISI DÜŞEBİLİR
Özdemir Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta faizi sabit bırakmasını olumlu karşıladıklarını söyledi. Özdemir, "Haftalık repo ihalelerini askıya alarak fonlama maliyetlerini yüzde 40'a yükseltti. Bunu faizi yükseltmeden yükseltti. Esnek bir yaklaşımla aslında fonlama maliyetlerini yükseltti. Bir süre daha faiz sabit seyredecektir belki yılın ikinci yarısında savaşa bağlı olarak bir miktar daha düşüş yaşanabilir. 2026 başındaki beklentilerin üzerinde kalacağı aşikar."
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ
MUSİAD Başkanı yıl sonu enflasyon tahminlerini 4 puan yükselttiklerini belirtti. Daha önce yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 23-24 bandı olarak açıklayan MUSİAD Başkanı, "Yıl sonu beklentimiz yüzde 27-28 mertebesi. Dövizde bir miktar yılın ikinci yarısı hareketleneme olabilir. Beklentimizi böyle revize etmiş olduk" diye konuştu.
"SICAK PARA..."
Özdemir sözlerini şöyle tamamladı: "Ne olduğu belli olmayan bir süreç yaşıyoruz. Bu piyasa koşullarında enflasyon ve faize takılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Enflasyon biraz yüksek de kalsa faizler beklenilen oranlara gerilemese de ticaretin ve sıcak paranın Türkiye'de çok fazla gezinmeye başlayacağı yıllar bizi bekliyor. Bizim özellikle iki konuya vurgu yapmaya çalışıyoruz. Atıl kapasite konusu özellikle sanayide. Ülkemizde çok ciddi bir kurulu sanayi kapasitesi var. Erken sanayisizleşme probleminin altını çizmeye çalışıyoruz. Sanayi ve imalatta çalışanlara yönelik vergi indirimleri, erken sanayisizleşmenin önüne geçilmesinde etkili olabilir."