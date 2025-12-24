Kış ayları ısınma giderleri cep yakıyor. Kombi ve klima ile artan ısınma giderleri tüketiciyi kara kara düşündürürken, nanoboya ile hanelerin giderlerini yaklaşık üçte bire düşüyor.

Ömer Temür İSTANBUL - Nanoteknomaks’in sahibi Emre Çelik bu teknolojinin duvar, ahşap, cam, plastik bütün yüzeylere rahatlıkla uygulanabildiğini belirterek “Sistemde alüminyum ve bakır bantların arasına koyulan nanoboyaya elektrik enerjisi veriliyor. Böylece 500 derece ısıya ulaşılabiliyor. Sistem elektriği evin yanı sıra GES ve RES’ten alabiliyor” dedi.

Sistemin ABD’de yaygın olarak kullanıldığına dikkat çeken Çelik “ABD’de evlerin bahçelerindeki yollara ve dış merdivenlere uygulayarak buzlanmanın önüne geçiyorlar. Özellikle kırsal kesimlerde çok tercih ediliyor. 6 bin liralık bir boya maliyeti ile 150 metrekarelik bir evi 150 yıl boyunca ısıtmak mümkün. Elektrikli ısıtıcı ve klimalara göre yüzde 60 tasarruf sağlıyor. Elektrikli ısıtıcıda 4 bin lira fatura geliyorsa bu sistemde 1.500 liraya kadar düşüyor. Bu teknoloji ile ateş yakmadan mangal yapmak da mümkün. Gaz salınımı yok. Kanserojen etkisi yok. Evlere paket hâlinde geliyor. Kullanıcı çok kolay şekilde kendi monte edebiliyor” diye konuştu. Çelik, İzmir ve Erzurum’daki tesislerde ürettikleri nanoboyayı yurt içinin yanı sıra yurt dışında ABD, Almanya, Hollanda, Kazakistan ve Azerbaycan gibi ülkeler ihraç ettiklerini bildirdi.

