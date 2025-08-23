Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nazara iyi geldiği söyleniyor! Dağ yamaçlarından toplayıp buketini 100 TL'ye satıyor

Nazara iyi geldiği söyleniyor! Dağ yamaçlarından toplayıp buketini 100 TL'ye satıyor

- Güncelleme:
Amasya, Bozkır, İşletme, Ekonomi, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amasya'da bir vatandaş dağ yamaçlarında yetişen üzerlik otunu geçim kaynağına çevirdi. Nazara iyi geldiği söylenen otu tek tek toplayıp buket haline getiren vatandaş, bunları da 100 TL'ye satıyor. Kurutulup evlere asılan üzerlik otuna rağbet ise bir hayli fazla. 

Geleneksel tıpta kullanılan üzerlik otunu hasat etmek için Amasya'nın yüksek kesimlerine sabahın erken saatlerinde çıkan işçi emeklisi Ercan Eftelioğlu, yamaçlardaki kuru otlar arasında üzerlik otlarını tek tek topluyor. Eftelioğlu, topladığı otları buket yaparak 100 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuyor.

Nazara iyi geldiği söyleniyor! Dağ yamaçlarından toplayıp buketini 100 TL'ye satıyor - 1. Resim

NAZARA İYİ GELDİĞİ SÖYLENİYOR 

Nazardan korunmak için evlere asılan üzerlik otuna büyük ilgi olduğunu belirten Eftelioğlu, "Nazara iyi geldiği söylenen üzerlik otunu ağustos ayının ikinci haftasından itibaren toplamaya başlıyoruz. Toplaması meşakkatli. Fiyatı 100 TL’den başlıyor. Çok talep var" dedi.

Nazara iyi geldiği söyleniyor! Dağ yamaçlarından toplayıp buketini 100 TL'ye satıyor - 2. Resim

Nazara iyi geldiği söyleniyor! Dağ yamaçlarından toplayıp buketini 100 TL'ye satıyor - 3. Resim

