2025 yılında ABD’de hayata geçirilen yasal düzenlemeler kripto varlılara destek olmuş ve fiyatlar rekor kırmıştı. Ancak son çeyrekte “teknoloji balonu” endişeleri ile kurumsal talepte düşüş ve kâr satışları öne çıktı. Geçen yıl 126 bin 272 dolar ile zirve yapan Bitcoin, yılı %-6,30 değer kaybı ile 87 bin 496 dolardan tamamladı. BTC’de zirveden gerçekleşen düşüş ise %30’u geçti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- 2025 yılı kripto varlıklarda da oldukça hareketli geçti. ABD’de “kripto para dostu” yönetimin iş başına gelmesiyle birlikte kripto varlıklarda önce sert yükselişler yaşandı. Ardından yılın son çeyreğinde satış baskısı öne çıktı. Birçok kripto para birimi için 2025 rekorlar yılı olarak geride kalsa da, yıllık kapanışlar itibarıyla tam tersi bir tablo ortaya çıktı. Kripto varlıkların çoğu, 2025’i değer kaybı ile tamamladı.

ABD’DE YASAL DÜZENLEMELER

ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla 2025 yılında kripto varlıkları finansal sisteme entegre etmek için önemli yasal düzenlemeler hayata geçirildi. Bu kapsamda;

- Stabil coin ihraççılarının, dolaşımdaki her birim için nakit varlık tutmasını zorunlu kılındı. Böylece stabil coin sahiplerinin alacaklarına güvence verildi.

-Ülkede merkez bankası tarafından Dijital Para Birimi çıkarılması yasaklandı. Böylece yatırımcıların finansal gizliliğinin korunması amaçlandı.

EMEKLİLİK FONLARINA İZİN

-Daha önceden yürürlüğe giren ve “SAB 121” olarak bilinen yasa çerçevesinde ABD’li bankalar, müşterilerinin kripto varlıklarını “yükümlülük” olarak gösteriyordu. Geçen yıl bu yasa da kaldırıldı. Böylece ABD’li bankalar için, kripto hizmeti vermesinin önü açıldı.

-ABD’de emeklilik fonlarının da kripto varlıklara yatırım yapmasına izin verildi. Ancak bu izin, işlem hacmi ve piyasa değeri yüksek, ETF’leri onaylanmış kripto varlıklarla sınırlandı ve %5 üst limit getirildi. Bu düzenleme ile “401k” hesapları olarak bilinen ve büyüklüğü 12,5 trilyon dolar olan emeklilik fonlarına kripto varlık kapısı açıldı.

Önce rekor, sonra hüsran! 2025’te kripto para performansları

BITCOIN REKOR KIRDI, ANCAK…

Söz konusu düzenlemelerden destek bulan kripto varlıklar geçen yıl hızla yükselişe geçerek rekor kırdı. İşlem hacmi ve piyasa değeri en yüksek kripto varlık Bitcoin de geçen yıl ekim ayında 126 bin 272 dolar ile zirve yaptı. Kurumsal talep ve kripto varlık hazine şirketlerinin alımları pozitif yansıdı. Ancak son çeyrekte ABD’de “teknoloji balonu” riskinin sorgulanmaya başlanması, kripto varlıklarda da risk iştahını düşürdü. Kurumsal talepte gerileme ve kâr satışlarının etkisiyle hızlı düşüşler yaşandı. 2025’e 93 bin 891 dolardan başlayan Bitcoin, yılı 87 bin 496 dolardan tamamladı.

2025 KRİPTO PARA PERFORMANSLARI

Küresel piyasalarda piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek kripto varlıklarda 2025 yıl sonu fiyatları ve primler ise şöyle gerçekleşti:

-Bitcoin (BTC): 87.496 dolar (%-6,30)

-Ethereum (ETH): 2.966 dolar (-10,95)

-Binance Coin (BNB): 863,40 dolar (%23,08)

-Ripple (XRP): 1,8393 (%-11,54)

-Solana (SOL): 124,43 (%-34,19)

-TRON (TRX): 0,2850 (%11,67)

-Dogecoin (DOGE): 0,1172 (%-62,80)

-Cardano (ADA): 0,3327 (%-60,54)

-Chainlink (LINK): 12,18 dolar (%-39,10)

-Litecoin (LTC): 76,78 dolar (%-25,51)

-Avalanche (AVAX): 12,29 dolar (%-65,51)

-Sui (SUI): 1,4020 (%-65,94)

