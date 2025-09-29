Oyun devi Electronic Arts, yatırım devlerine rekor fiyata satıldı!

“Madden NFL” ve “The Sims”in yapımcısı Electronic Arts, tarihin en büyük borçla satın alma girişimi kapsamında 55 milyar dolara satın alındı. 36 yıldır halka açık olarak işlem gören oyun devi Electronic Arts, yeni imzalanan anlaşma ile yeniden özel statüye geçecek olan şirketin hissedarlarına hisse başına 210 dolar ödenecek ve halka açık dönem sona erecek. Bu rakam, EA'nın piyasa değerinin önemli ölçüde üzerinde bir teklif olarak değerlendiriliyor.

1982 yılında Apple’ın eski çalışanı William “Trip” Hawkins tarafından kurulan EA, 1989’da halka arz edilmişti. Şirketin bugünkü CEO’su Andrew Wilson, 2013’ten bu yana görevini sürdürüyor. Associated Press'te yer alan haberine göre Bu satın alma, 2007 yılında Texas merkezli enerji şirketi TXU’nun 32 milyar dolara özelleştirilmesini geride bırakarak tarihin en büyük borçla gerçekleştirilen satın alma işlemi olacak. Yatırım dünyasında büyük yankı uyandıran anlaşma, yalnızca EA’nın değil, aynı zamanda oyun endüstrisinin içinde bulunduğu dönüşümün de göstergesi olarak değerlendiriliyor.

TEKNOLOJİ YATIRIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Silver Lake Partners, teknoloji sektöründeki etkili yatırımlarıyla tanınıyor. Daha önce Skype’ı 2009 yılında 1.9 milyar dolara satın alarak büyük ses getirmişti. 2013 yılında da Dell’i 24.9 milyar dolarlık anlaşmayla özelleştirerek yeniden yapılandırmıştı.

Silver Lake, aynı zamanda Oracle ile birlikte TikTok’un ABD operasyonlarının denetimini almayı hedefleyen bir ortak girişimin de parçası. Bu gelişme, şirketin dijital medya ve eğlence alanındaki etkinliğini artırma niyetini ortaya koyuyor.

EA İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

EA’nın yeniden özel şirkete dönüşmesi, şirketin stratejik kararlarında daha esnek hareket edebilmesinin önünü açacak. Uzmanlara göre, halka açık şirketlerin karşı karşıya kaldığı çeyrek dönemlik kârlılık baskısı, zaman zaman uzun vadeli büyüme stratejilerini gölgeleyebiliyor.

Şirketin son üç yıldaki gelirlerinin 7.4 ila 7.6 milyar dolar arasında sabit kalması, yatırımcılar nezdinde “durgunluk” sinyali olarak yorumlanmıştı. Satın alma sonrasında, EA’nın yeniden yapılanma sürecine girmesi ve yeni yatırımlarla büyümeye odaklanması bekleniyor.

SEKTÖRDE REKABET KIZIŞIYOR

Oyun sektöründe son yıllarda büyük satın almalar yaşanıyor. EA’nın en büyük rakiplerinden Activision Blizzard, 2023 yılında Microsoft tarafından 69 milyar dolara satın alınmıştı. Mobil oyun geliştiricileri başta olmak üzere Epic Games gibi yeni nesil şirketler de pazarda daha agresif konumlanıyor.

Şirketten şu ana kadar iş gücünde yeni bir küçülme olacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak benzer özelleştirme süreçlerinde maliyetleri azaltmak için çalışan sayısında kesintiye gidildiği biliniyor.

EA, 2024 yılında çalışanlarının yaklaşık %5’ini işten çıkarmıştı. Mart ayında şirketin toplam çalışan sayısı 14.500 olarak açıklanmış, Mayıs ayında da birkaç yüz kişiyle yollar ayrılmıştı. Yeni sahiplik döneminde benzer adımların atılıp atılmayacağı merakla bekleniyor.