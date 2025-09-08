Moka United, FCA onayı ardından Affiniture Cards Limited’ın satın alımını tamamladı

Finansal çözüm anahtarı anlayışıyla fintek ekosisteminde fark oluşturmaya devam eden Moka United aldığı onay ile global büyüme stratejisinde kritik bir eşiği geride bıraktı. Bu gelişme, şirketin uluslararası pazarlarda daha etkin şekilde konumlanmasına zemin hazırlarken, RUUT markasıyla yürüttüğü dijital banka yolculuğuna da yeni bir ivme kazandırdı.

Satın alımla birlikte küresel bir ödeme ağına doğrudan erişim elde edecek olan şirket, Affiniture Cards Limited’in Diners Club iş birliği sayesinde, uluslararası ölçekte prestijli bir ailenin de parçası oldu. Böylece Moka United, müşterilerine uluslararası alanda yenilikçi ödeme çözümleri, kısa vadeli kredi imkânları ve seçkin ayrıcalıklar sunmak üzere yeni bir adım attı.

ULUSLARARASI PAZARDA DİJİTAL BANKACILIK YOLCULUĞU HIZLANIYOR

FCA onayı ve satın alımın tamamlanması, Moka United’ın küresel büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu kritik adım, Moka United’ın uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmesinin yanı sıra, RUUT markası altında dijital bankacılık yolculuğunu hızlandıracak bir platform sunuyor. Moka United, dijital bankacılık hizmetlerini genişletmeyi, finansal erişimi demokratikleştirmeyi ve hem kurumsal hem bireysel kullanıcılar için yeni nesil finansal çözümler sunmayı hedefliyor. Türkiye’den doğan başarı hikayesini küresel pazarlara taşıyan şirket, yenilikçi ürünleri, yapay zeka destekli altyapısı ve kapsayıcı hizmet yaklaşımıyla sektöre liderlik etmeye hazırlanıyor.

SINIR ÖTESİ GENİŞLEMENİN YOL HARİTASINI OLUŞTURUYOR

Stratejik bir satın alım olarak FCA’nın onayı, Moka United’ın sınır ötesi genişleme yol haritasını doğruluyor ve şirketin uluslararası pazarlardaki güçlü düzenleyici uyumunu vurguluyor. Bu gelişme, Moka United’ın küresel vizyonunu, finansal teknolojideki liderliğini ve dijital bankacılığın geleceğini yeniden şekillendirme taahhüdünü pekiştiriyor. Satın alımın tamamlanmasıyla birlikte Moka United, Birleşik Krallık ve diğer pazarlarda daha çevik ve kapsayıcı bir iş modeliyle faaliyet göstermeye hazır hale geliyor.

'GÜVENİLİRLİĞİMİZİN ULUSLARARASI BİR TEYİDİ'

Moka United CEO’su Halim Memiş, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Gerçekleştirdiğimiz bu stratejik satın alım global büyüme hedeflerimizi ve İş Bankası’nın İngiltere’de dijital banka kurma vizyonunu destekleyen önemli bir adım. Moka United olarak, inovasyona dayalı fintek yaklaşımımızla sadece Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da katma değer oluşturuyoruz. Bu onay, sadece bir regülasyon geçişi değil; aynı zamanda fintek alanındaki uzmanlığımızın ve güvenilirliğimizin uluslararası bir teyidi niteliğinde. Yeni pazarlara açılırken kullanıcı odaklı, hızlı ve güvenli çözümlerimizle fark oluşturmayı amaçlıyoruz. RUUT ile dijital banka yolculuğumuzu şimdi çok daha güçlü ve güvenilir bir altyapıyla sürdüreceğiz. Affiniture Cards Limited’ın İngiltere'deki entegrasyonu ve FCA uyumluluğu sayesinde, Avrupa’daki iş birliklerimizi ve hizmet ağımızı genişletmeye hazırız.”

Affiniture Cards Limited CEO’su Jonathan Back ise şöyle konuştu: “Birleşik Krallık’ın dinamik finansal ekosistemi, Moka United’ın uluslararası genişlemesi için ideal bir temel sunuyor. Ülkenin küresel bir finans merkezi olarak konumu, Avrupa ve uluslararası pazarlara daha kolay erişim sağlarken, fintech inovasyonu ve büyümesi için düzenlenmiş bir ortam sunuyor.”

Moka United Hakkında:

Moka United, ödeme sistemlerinin her alanında hizmet veren, finansal çözümleri akışkan, güçlü ve sınırsız hale getiren bir fintek şirketidir. Global şirketlerden bankalara, KOBİ'lerden kamu kurumlarına herkes için daha hızlı, daha akıllı ve daha güvenli ödeme teknolojileri sunmaktadır. Sanal veya fiziksel kartlar, ödeme altyapı çözümleri, linkle ödeme, kart saklama, POS çözümleri, para transferi, cüzdan çözümleri, nakit yönetimi, check-out entegrasyonu, pazaryeri ödeme çözümleri, fatura ödeme, sadakat çözümleri ve çok daha fazlasını tek bir entegrasyonla kolay ve erişilebilir şekilde sunarak sektörde fark oluşturmaktadır. Moka United halihazırda Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Almanya ve İngiltere olmak üzere 6 ülkede operasyonlarını yürütmektedir.

Affiniture Cards Limited hakkında

FCA tarafından yetkilendirilen Affiniture Cards Limited, ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, 2012’den bu yana Diners Club International markasının Birleşik Krallık bayiliği olarak hizmetlerini sürdürüyor. Son derece çeşitli müşteri portföyüne sahip olan şirket, müşterilerine yenilikçi ödeme çözümleri ve kısa vadeli kredi imkanları sunuyor.