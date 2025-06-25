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Moka United ve Türkiye Barolar Birliği’nden dijital dönüşümde yeni bir adım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Moka United ve Türkiye Barolar Birliği’nden dijital dönüşümde yeni bir adım
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Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Moka United, Türkiye Barolar Birliği’nin dijital dönüşüm yolculuğunda stratejik iş ortağı oldu. Bu iş birliği kapsamında, uzun yıllardır Barokart markasıyla sunulan hizmetler, tamamen yenilenen e-barobirlik platformuna aktarıldı. Moka United altyapısıyla hayata geçirilen yeni sistem, avukatların mesleki işlemlerini dijital ortama taşıyarak günlük iş süreçlerini daha hızlı, güvenli ve pratik hale getiriyor.

Türkiye Barolar Birliği himayesinde geliştirilen e-barobirlik platformunun lansmanı, 24 Haziran Salı günü düzenlenen törenle kamuoyuna duyuruldu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı R. Erinç Sağkan ve Moka United Genel Müdürü Halim Memiş’in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreni, bu önemli iş birliğini resmileştirdi.

Moka United ve Türkiye Barolar Birliği’nden dijital dönüşümde yeni bir adım - 1. Resim

Yeni sistem, Türkiye genelindeki barolara kayıtlı avukatların kimlik doğrulama, güvenli erişim ve mesleki işlemlerini çevrim içi olarak gerçekleştirmelerine imkan tanıyor. Platforma entegre edilen dijital cüzdan teknolojisi sayesinde, UYAP ile entegre biçimde, harç ve diğer ödemeler artık mesai saatlerine bağlı kalmaksızın 7 gün 24 saat yapılabiliyor.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı R. Erinç Sağkan, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Avukatlarımızın mesleki süreçlerini daha güvenli ve hızlı bir şekilde yönetebilmeleri, Barolar Birliği olarak öncelikli hedeflerimizden biri. Moka United ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, meslektaşlarımız dijitalleşme sürecinde çağdaş ve etkili çözümlerle buluşacak.”

Moka United ve Türkiye Barolar Birliği’nden dijital dönüşümde yeni bir adım - 2. Resim


Moka United Genel Müdürü Halim Memiş ise iş birliğine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Moka United olarak, Türkiye Barolar Birliği liderliğinde hayata geçen e-barobirlik projesine katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Mesleki ödeme süreçlerini avukatlar için kolaylaştıran, hızlı ve güvenli hale getiren bu dijital altyapının mimarı olmaktan gurur duyuyoruz. Bu sistem sayesinde barolara kayıtlı avukatlar, dijital cüzdan, kimlik doğrulama ve güvenli erişim gibi işlevlerle mesleki işlemlerini kolaylıkla dijital ortamda yürütebilecek. Geliştirdiğimiz çözümler, dijital geleceğin temel taşlarından biri olacak.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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