İstanbul ve Tekirdağ açıklarında, uzun yıllar sonra görülen “torik akını”nda, ocak başından bu yana 500 tonun üzerinde torik avlandı. 2026 yılına Marmara Denizi’nde yaşanan dikkat çekici bir avcılık hareketliliğiyle girildi.

Palamudun bir üst boyu olarak nitelendirilen ve her biri 3 kilogramın üzerinde olan toriklerin yüksek miktarlarda avlandığı belirtilirken,1980’li yıllarından beri torik akınıyla karşılaşılmazken, bu görüntüler daha çok eski tarihî İstanbul fotoğraflarında yer alıyor.

Torik avcılığının yanı sıra orkinos, uskumru ve kırlangıç balığı gibi türlerin de yeniden Marmara Denizi’nde av vermeye başlaması, bölgedeki sucul biyoçeşitlilik açısından olumlu göstergeler arasında.

Palamudun büyüğü geldi! Marmara'da torik bolluğu

İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Can “Bundan önce sofralarda torik bolluğu yoktu. Önceden çifti 8 bin lira civarıydı, 1 Ocak itibarıyla bugün de dâhil olmak üzere çifti 3 bin 500 liraya kadar düştü” ifadelerini kullandı.

Balıkçılar, bu yılki bolluğun Karadeniz’den gelen kanal sularının etkisiyle oluştuğunu belirterek “Bu balık tecrübelerimize göre Karadeniz’den geldi. Şu an gayet güzel av veriyor ama bugün itibarıyla azalma noktasına geldi” şeklinde konuştu.

