2025 yılında altını sollayan gümüş, en yüksek getiriyi sağladı. Gümüşteki yükselişin 2026'da da devam edip etmeyeceği merak edilirken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan dikkat çeken bir analiz geldi. Dev banka, 2026 yılında yaşanacak ani düşüş ve yükselişlere karşı uyardı.

Değerli metallerde gümüş, geçtiğimiz yıl yatırımcısına en çok kazandıran oldu. Altını da geride bırakan gümüş, 2025'in şampiyonu oldu. Milyonlar gümüş fiyatlamalarına odaklanırken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'tan önemli bir analiz geldi.

"TEMKİNLİ OLUN!" UYARISI

Goldman Sachs, gümüş piyasasında yaşanan keskin fiyat hareketlerinin bu yıl da devam edeceğini belirtti. Yatırımcıları volatilite riskine karşı uyaran banka, özellikle ani yükseliş ve düşüşlere karşı dikkatli olunmasını istedi. Goldman Sachs, yatırımcılara "Temkinli bir duruş sergileyin" uyarısı yaptı.

AŞIRI FİYAT HAREKETLERİNE DİKKAT!

ABD'li banka gümüşte bu yıl da hem yukarı yönlü hem de aşağı yönlü aşırı fiyat hareketlerinin olacağını belirtti. Dünyaca ünlü banka, ABD'nin gümüş ithalatına yönelik gümrük tarifeleri uygulamasını şu aşamada olası görmediğini vurguladı.

AZALAN STOKLAR PİYASAYI SIKIŞTIRIYOR

Goldman Sachs, küresel gümüş stoklarındaki düşüşün piyasada sıkışma koşulları oluşturduğuna dikkat çekti. Yatırımcı akışlarının Londra'daki kasalarda bulunan fiziksel gümüşü hızla tükettiği, bu durumun fiyatları kısa sürede yukarı taşıdığı belirtildi.

Ancak söz konusu sıkışmanın gevşemesiyle birlikte fiyatlarda sert geri çekilmelerin de yaşandığı ifade edildi.

