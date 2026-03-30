Petrol yükseldi, plastik fiyatları da arttı! Korkutan açıklama geldi
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş piyasaları altüst etti. Yatırım araçlarının yanında hayatımızın her yerinde olan plastik de savaştan nasibini aldı. Kısmen petrolden üretilen plastikler petrol fiyatlarının artmasıyla yukarı yönlü harekete geçti. Uzmanlar da savaşın yarın bitse bile plastik tedarik zincirinin normale dönmesinin oldukça uzun bir süre alacağı konusunda uyardı.
- Savaş nedeniyle petrol fiyatları şubat ayı sonlarından bu yana %40'tan fazla arttı.
- Tek kullanımlık çatal bıçak takımları, şişelenmiş içecekler ve çöp poşetleri gibi ürünlerin fiyatları önümüzdeki haftalarda ilk artacak ürünler arasında yer alıyor.
- Ambalaj maliyetlerindeki artış, 2 ila 4 ay içinde gıda fiyatlarını da yükseltebilir.
- Küresel plastiklerin %99'undan fazlası fosil yakıtlardan elde edildiği için yüksek enerji fiyatları plastik maliyetlerini de artırıyor.
- Kısa vadede plastiklerin yerini alabilecek pek fazla alternatif bulunmuyor ve savaş bitse bile plastik tedarik zincirinin normale dönmesi uzun sürecek.
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş sürerken, Hürmüz Boğazı'nda ticaretin sekteye uğraması dünya ekonomisine olumsuz yansımaya devam ediyor. Savaş nedeniyle petrol fiyatları fırlarken, plastik de yükselişten nasibini aldı. Bilindiği üzere plastik ürünler kısmen petrolden üretiliyor ve petrol fiyatları da şubat ayı sonlarında başlayan savaştan bu yana yüzde 40'tan fazla arttı.
YÜKSELİŞTEN İLK ETKİLENECEK ÜRÜNLER
Syracuse Üniversitesi'nde tedarik zinciri uygulamaları profesörü olan Patrick Penfield'e göre tek kullanımlık çatal bıçak takımları, şişelenmiş içecekler ve çöp poşetleri gibi ürünlerin fiyatları önümüzdeki haftalarda ilk artacak ürünler arasında yer alıyor.
GIDA FİYATLARI DA ETKİLENEBİLİR
Penfield'e göre ambalaj maliyetlerindeki artış, şirketler mevcut stoklarını tüketmeye başladıkça 2 ila 4 ay içinde gıda fiyatlarını da yükseltebilir. Otomotiv üretimi gibi sektörlerde ise yüksek maliyetlerin fiyatlara yansıması bir yıldan daha kısa sürebilir.
PLASTİK FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
Bu artışların ardında kısmen İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine yönelik tehdidi nedeniyle yükselen petrol ve doğal gaz fiyatları yatıyor. Savaşın başlamasından bu yana ham petrolün varil fiyatı 67 dolardan 100 doların üzerine çıkarken, Asya ve Avrupa'daki gösterge niteliğindeki doğal gaz fiyatları aynı dönemde %60'tan fazla arttı. Uluslararası Çevre Hukuku Merkezi'ne göre, küresel plastiklerin %99'undan fazlası fosil yakıtlardan elde ediliyor. Bu, yüksek enerji fiyatlarının sadece üretim maliyetlerini değil, aynı zamanda malzemelerin maliyetini de artırdığı anlamına geliyor.
KISA VADEDE ALTERNATİFİ YOK
NYU Stern İşletme Okulu'nda ekonomi profesörü olan Joseph Foudy ise kısa vadede "plastiklerin yerini alabilecek pek fazla alternatif olmadığını" söyledi. Uzmanlar, savaş yarın bitse bile plastik tedarik zincirinin normale dönmesinin oldukça uzun bir süre alacağını da dikkat çekti.