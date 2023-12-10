Pil yatırımcısının gözü Türkiye'de

10 Aralık 2023 02:28 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 02:30

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünyada 60’tan fazla ülkede ofisi bulunan Kuzey Amerika merkezli uluslararası inşaat ve proje yönetimi şirketi Turner International için 10 yıldır aktif olarak faaliyet gösterdiği Türkiye, en stratejik pazarlardan biri oldu. Turner International Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Mehmet Sami Kılıç, Türkiye’nin Doğu ve Batı arasında köprü görevi gören jeopolitik konumu, iklimi ve potansiyeliyle yakın gelecekte pek çok yeni yatırımın odak noktası olacağını öngördüklerini kaydetti. Kılıç “Global arenada veri merkezi, lojistik ve artan elektrikli araçların beraberinde getirdiği lityum pil fabrika yatırımları alanlarındaki projeler ön plana çıkıyor. Bu yatırım dalgasının, proje yönetim ayağı üzerinden Türkiye’ye hızla yaklaştığını görüyoruz. Ülkemizde kısa ve orta vadede bu yatırımlarda hızlı bir ilerleme kaydedileceğini öngörüyoruz” dedi.

AVRUPA’DA İKİNCİ CAZİP ÜLKE

Dünyada veri merkezi ihtiyacının ve data depolamanın öneminin pandemiden sonra arttığını hatırlatan Kılıç “Biz de uluslararası bir firma olarak bu alanda ortaklıklarımızı global anlamda geliştirdik. Bu stratejimizin önemli bir ayağı olan Türkiye, şu anda Polonya’dan sonra Avrupa’da veri merkezi için en cazip ülke” şeklinde konuştu. Yabancı firmalar kadar yerli firmaların da bu alanda yatırım talepleri bulunduğunu belirten Kılıç “Veri merkezi alanında lider olan ABD’de özellikle Turner olarak bizzat çalıştığımız Facebook ve Amazon gibi firmalar, pazar paylarını bu alanda yatırım yaparak gittikçe artırıyor. İspanya, İrlanda ve İngiltere’de de çalışmalarımız var. Şimdi yurt dışındaki bilgi birikimimizi Türkiye’ye aktararak, Equinix ile veri merkezi projesinde spesifik uzmanlığı olan ekibimizle birlikte çalışıyoruz. ‘İstanbul veya Türkiye’nin otele mi ihtiyacı var, veri merkezine mi?’ diye bakarsak veri merkezinin daha büyük ihtiyaç olduğunu söyleyebilirim” değerlendirmesini yaptı.

ÜRETİMİ DE ŞART OLACAK

Deneyimli oldukları bir diğer alanın ‘lityum pil fabrikaları’ olduğunu ve elektrikli araçlara geçiş sürecinin dünyada olduğu kadar Türkiye’de de hızla ilerlediğini vurgulayan Kılıç “Hâlihazırdaki önde gelen otomobil üreticileri, elektrikli araçların zorunlu olarak kullandığı lityum pilleri üretmiyor, ithal ederek montajını gerçekleştiriyor. Ancak hem pillerin ithalat maliyetinin yüksekliği, hem de önümüzdeki dönemde ihtiyacın artmasına paralel olarak üretim şart olacak. TOGG ile elektrikli araç konusunda büyük bir adım atılan Türkiye’de bu alanda katma değerli yatırımlar başlayacak. Yurt dışı bağlantılarımız dolayısıyla yeni pil fabrikası yatırımlarının da pazara gireceğini duyuyoruz” ifadelerine yer verdi.