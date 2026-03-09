Petrol fiyatlarındaki artışın, dünyada para ve maliye politikalarının revize edilmesine yol açması bekleniyor. Yapı Kredi tarafından paylaşılan piyasa bülteninde “Petroldeki yükseliş; enflasyon-deflasyon-stagflasyon tartışmalarını öne çıkaracak güçlü bir katalizör” ifadeleri yer aldı. Ünlü Yatırım ise ABD’de istihdamın yeninden zayıfladığına dikkat çekerek “Petrol fiyatlarının sert yükselmesi ise stagflasyon endişelerini güçlendirdi” yorumunda bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki savaş, küresel piyasalarda enflasyon ve durgunluğun bir arada yaşandığı “stagflasyon” endişelerinin yeniden yükselmesine de sebep oldu.

Ünlü Yatırım tarafından yapılan analizde, “ABD’de tarım dışı istihdamın şubatta 92 bin kişi azalması ve işsizlik oranının %4,4’e yükselmesi ekonominin gücüne dair soru işaretlerini artırdı. Buna karşılık petrol fiyatlarının sert şekilde yükselmesi küresel piyasaların ana belirleyicisi haline gelirken, stagflasyon riskine yönelik endişelerin de güçlendiği görülüyor” denildi.

FED’İN ZOR İMTİHANI

Mevcut tabloda ABD Merkez Bankasının (FED) zor bir dengeyle karşı karşıya olduğu belirtilen analizde, “Zayıflayan istihdam verileri faiz indirimi ihtimalini gündemde tutarken, enerji fiyatlarının yükselmesi enflasyon riskini artırarak, para politikasında hızlı gevşemeyi sınırlıyor. Yeni haftada özellikle enflasyon göstergelerinin ortaya koyacağı tabloyu takip edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

TEMKİNLİ İYİMSERLİK BİTTİ

Yapı Kredi tarafından paylaşılan günlük bültende ise “Piyasalarda risk iştahının belirgin zayıfladığını görüyoruz. Geçen haftaki temkinli iyimserlik hali yerini satış baskısına bıraktı. Hisseler, tahviller, kıymetli madenler satılıyor. Petrol fiyatlarındaki artış, tüm dünyada para ve maliye politikalarının revize edilmesine yol açacak, enflasyon- deflasyon-stagflasyon tartışmalarını öne çıkaracak güçlü bir katalizör” yorumunda bulunuldu.

BÜTÜN MERKEZ BANKALARI…

2026 yılı sonunda kadar FED’den faiz indirimi beklentisinin önceki hafta 60 baz puan iken bugün 36 baz puana kadar indiğine dikkat çekilen bültende, “Güvercinden şahin tarafa kayma hali hemen hemen bütün merkez bankları için geçerli olabilir” denilerek; İran meselesinin gidişatının, dünyanın ekonomik ve siyasi politikalarının nasıl revize olacağı konusunu masada tuttuğu ifade edildi.

