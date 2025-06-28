Reformlar 50 milyar lira tasarruf sağladı! Türkiye sağlıkta altın çağını yaşıyor

Erken teşhisle 5 milyar, ikinci basamak sağlık hizmetlerinin birinci basamağa çekilmesiyle 30 milyar, reçetesiz ilaç denetimlerinden 11 milyar, gereksiz hastane başvurularının azaltılmasıyla da 3,5 milyar lira tasarruf sağlandı.

ESMA ALTIN ANKARA -Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, birinci basamak sağlık hizmetlerinde artırılan kanser taramaları ile erken teşhis ve tedavi açısından yıllık 5 milyar lira, ikinci basamak sağlık hizmetlerindeki pek çok uygulama ve tedavinin birinci basamağa çekilmesi ve 62 milyon hastanın bu birimlere yönlendirilmesiyle 30 milyar lira, antibiyotik başta olmak üzere bazı ilaçların reçete haricinde satışının önüne geçilmesiyle 11 milyar lira, gereksiz hastaneye başvuruların azaltılmasıyla da 3,5 milyar lira olmak üzere toplam 50 milyar lira tasarruf sağlandığını kaydetti.

Türkiye’de ruhsatlanan ilaçlarla yıllık 2,5 milyar ek gelir oluşturulduğunu aktaran Birinci “Tutar olarak yüzde 57’si yerli, yüzde 92’si de kutu adedi olarak yerli ilaçlar. Ama yapılması gereken daha çok mesafe var” dedi.

ÜÇ MİLYON KANSER TARAMASI

Birinci basamak sağlık hizmetlerinde şu ana kadar üç milyon kanser taraması yapıldığını dile getiren Birinci, kanser taramalarının yaygınlaştırılmasıyla şu an erken evrede teşhisin yüzde 20’lerden yüzde 51’e yükseldiğine, erken evre oranının çok daha yukarı bir noktaya gideceğini öngördüklerine dikkat çekti. Birinci “Aile hekimlerinde yüzde 88 oranında artırılan kronik hastalık taramaları sayesinde, daha önce hiç aile hekimine gitmeyen 27 milyon insandan 15 milyonu altı ay içinde aile hekimlerine başvurdu. Üç milyon kanser taramasının ardından risk taşıyan 120 bin vatandaşımızı hastanelerimize gönderdik ve bunların 12 bin 286’sında gerçekten ciddi düzeyde kanser hastalığı belirlendi” bilgisini paylaştı.

ANTİBİYOTİK YÜZDE 50 AZALDI

ABD’den sonra dünyanın en riskli antibiyotik ülkesinin Türkiye olduğuna dikkat çeken Birinci “Yılda 42 bin kişi antibiyotik direncinden ölüyor. Belki ileride kullanabileceğimiz antibiyotik bulamayacağız. Bu, bireysel değil, toplumsal bir problem. Antibiyotik kullanım oranını yüzde 50’ye yakın azalttık. Bunu azalttığınızda ölümün artması lazım. Ancak ölüm artmadı, ikinci basamakta yüzde 11 azaldı, hastanede yatış süremiz uzamadı. Yani antibiyotiği azalttığımızda herhangi negatif bir sonuçla da karşı karşıya kalmış değiliz” açıklamasında bulundu.

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RANDEVU PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ

Şuayip Birinci, randevu sisteminde bekleme süresinin yüzde 87 azaldığını, şu anda bekleyen insanların yüzde 25’inin ise “İlla bu hekime muayene olmak istiyorum” talebi olduğu için beklediğini açıkladı. Birinci “Düne dair randevu problemini yüzde 90 oranında çözdük” ifadelerini kullandı.

Doktorların yurt dışına gidişleri ve Türkiye’nin cazibesini kaybettiğine yönelik iddiaları değerlendiren Birinci “En son 2024’te 200 doktor gitti, 250 doktor Türkiye’ye geri döndü. Bu oran da yüzde 90 azalmış durumda” diye konuştu.