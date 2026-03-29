RePlast fuarı, artan ham madde fiyatları ile ziyaretçi akınına uğradı
Türkiye plastik sektörü İstanbul'da RePlast fuarında buluştu.
- PAGÇEV Başkanı Yavuz Eroğlu, üreticilerin artan ham madde fiyatları sebebiyle fuara yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.
- İsrail ve ABD’nin İran’a saldırısını kullanarak ham madde fiyatlarını fahiş fiyatlara çıkaran petrokimya sektörüne alternatif olarak geri dönüşüm ham maddelerine yoğun talep olduğu gözlemlendi.
- Türkiye'nin geri dönüşüm alanında bölgesel bir merkez olma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.
- RePlast Eurasia gibi platformların sektörün uluslararası rekabet gücünü artıracağı ifade edildi.
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizasyonunda, PAGÇEV Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği iş birliğinde düzenlenen fuar adeta ziyaretçi akınına uğradı.
PAGÇEV Başkanı Yavuz Eroğlu üreticilerin artan ham madde fiyatları sebebiyle fuara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “İsrail ve ABD’nin İran’a saldırısını kullanarak ham madde fiyatlarını fahiş fiyatlara çıkaran petrokimya sektörüne en büyük alternatif olması sebebiyle geri dönüşüm ham maddelerine yoğun talep olduğunu ve fuara ziyaretçi akını olduğunu gördük. Güçlü sanayi altyapımız, coğrafi konumumuz ve üretim kabiliyetimiz sayesinde Türkiye, geri dönüşüm alanında bölgesel bir merkez olma potansiyeline sahip. RePlast Eurasia gibi platformlar, sektörümüzün uluslararası rekabet gücünü artırırken, ülkemizin bu alandaki konumunu daha da güçlendirecek” dedi.