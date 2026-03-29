Türkiye plastik sektörü İstanbul’da RePlast fuarında buluştu.

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizasyonunda, PAGÇEV Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği iş birliğinde düzenlenen fuar adeta ziyaretçi akınına uğradı.

PAGÇEV Başkanı Yavuz Eroğlu üreticilerin artan ham madde fiyatları sebebiyle fuara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “İsrail ve ABD’nin İran’a saldırısını kullanarak ham madde fiyatlarını fahiş fiyatlara çıkaran petrokimya sektörüne en büyük alternatif olması sebebiyle geri dönüşüm ham maddelerine yoğun talep olduğunu ve fuara ziyaretçi akını olduğunu gördük. Güçlü sanayi altyapımız, coğrafi konumumuz ve üretim kabiliyetimiz sayesinde Türkiye, geri dönüşüm alanında bölgesel bir merkez olma potansiyeline sahip. RePlast Eurasia gibi platformlar, sektörümüzün uluslararası rekabet gücünü artırırken, ülkemizin bu alandaki konumunu daha da güçlendirecek” dedi.



