Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Rusya'nın rezervleri 13,08 trilyon rubleye geriledi

Rusya'nın rezervleri 13,08 trilyon rubleye geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya&#039;nın rezervleri 13,08 trilyon rubleye geriledi
Rusya, Rezervler, Para, Ekonomi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervleri, temmuzda aylık bazda yüzde 0,15 azalarak 13 trilyon 80 milyar rubleye (yaklaşık 163,1 milyar dolar) indi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Fon hacminin temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,15 azaldığı belirtilen açıklamada, toplam hacmin 1 Ağustos itibarıyla 13 trilyon 80 milyar rubleye gerilediği bildirildi.

Açıklamada, rezervlerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranının ise yüzde 5,9 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunuyor.

Rusya, Ulusal Refah Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını ise Ocak 2024'te sıfırlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Kayınpederine ait tarlayı ateşe vermişti! Öfkeli gelinin akıbeti belli olduCHP'li belediye birbirine girdi! İfşalar ortaya çıktı, bir üye gözaltına alındı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sezonun ilk ürünü! Kilosu 400 liradan satıldı - EkonomiSezonun ilk ürünü! Kilosu 400 liradan satıldıMilyonları ilgilendiren detay! Yüksek kiraya "hakkaniyet indirimi" - EkonomiYüksek kiraya "hakkaniyet indirimi"Fiyatı 200 TL olarak açıklanmıştı! Tezgahlarda 300 TL'den yerini aldı - EkonomiYol kenarında 300 liradan tezgah açtılar!2026'da %88, 2027'de %46! Memur-Sen'den memur ve emekli zammı için hükümete kritik çağrı - EkonomiMemur ve emekli zammı için hükümete kritik çağrıEvini iş yerine çevirdi! Sosyal medyadan satıp para kazanıyor - EkonomiEvini iş yerine çevirdi! Sosyal medyadan satıp para kazanıyorÜretim durdu, işçiler mağdur oldu! 350 kişi tazminatından oldu - EkonomiÜretim durdu, işçiler mağdur oldu! 350 kişi tazminatından oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...