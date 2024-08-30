Sabancı yatırımlarını ikiye katladı

Sabancı Holding yılın ilk yarısında kombine satışlarını 517,9 milyar TL seviyesine yükseltirken, Holding’in kombine FAVÖK’ü ise 61,8 milyar TL’ye ulaştı.

Sabancı’nın dolar cinsinden net aktif değeri 11 milyar doları aşarak son üç yılda yaklaşık 2,5 katına yükseldi. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, yatırımlarını iki kat artırdıklarını belirterek “Yeni ekonomi olarak ifade ettiğimiz enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital alanlarında odaklı büyümemizi sürdürüyoruz.

İlginizi Çekebilir Tarımsal destek ödemelerinde bir ilk! Üretimde yeni uygulama modeli devrede

Yatırım kriterlerimizde sürdürülebilirliğin yanı sıra müşteri tabanımızı da uluslararası ölçekte büyütmeyi önceliklendiriyoruz. Bu plan dâhilinde, 2022 başından bu yana gerçekleştirdiğimiz yatırımlarda yeni ekonominin payı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Stratejik planımızla uyumlu bir yol haritasını takip ederken, yurt içinde ve yurt dışında topluluğumuza yeni yetkinlikler kazandıracak adımları atmayı sürdürüyoruz” dedi.