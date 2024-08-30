Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Sabancı yatırımlarını ikiye katladı

Sabancı yatırımlarını ikiye katladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sabancı yatırımlarını ikiye katladı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sabancı Holding yılın ilk yarısında kombine satışlarını 517,9 milyar TL seviyesine yükseltirken, Holding’in kombine FAVÖK’ü ise 61,8 milyar TL’ye ulaştı.

Sabancı’nın dolar cinsinden net aktif değeri 11 milyar doları aşarak son üç yılda yaklaşık 2,5 katına yükseldi. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, yatırımlarını iki kat artırdıklarını belirterek  “Yeni ekonomi olarak ifade ettiğimiz enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri ve dijital alanlarında odaklı büyümemizi sürdürüyoruz.

Yatırım kriterlerimizde sürdürülebilirliğin yanı sıra müşteri tabanımızı da uluslararası ölçekte büyütmeyi önceliklendiriyoruz. Bu plan dâhilinde, 2022 başından bu yana gerçekleştirdiğimiz yatırımlarda yeni ekonominin payı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Stratejik planımızla uyumlu bir yol haritasını takip ederken, yurt içinde ve yurt dışında topluluğumuza yeni yetkinlikler kazandıracak adımları atmayı sürdürüyoruz” dedi. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ailelere okul öncesi müjdeli haber! Bankalar milyonlar için kesenin ağzını açtıNormalleşmeye SİHA sabotajı! Kerkük üzerinde Aksungur'u düşürdüler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ailelere okul öncesi müjdeli haber! Bankalar milyonlar için kesenin ağzını açtı - EkonomiBankalar milyonlar için kesenin ağzını açtıTarımsal destek ödemelerinde bir ilk! Üretimde yeni uygulama modeli devrede - EkonomiDestekleme modelinde bir ilkMerkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı hamlesi! Destekleyici ilave adımlar atılacak - EkonomiMB'den Türk lirası mevduatı hamlesi!Binance hesap durdurma kararını detaylandırdı! Dünya çapında boykot ediliyor - EkonomiBinance hesap durdurma kararını detaylandırdı!Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu! Borçlanmaya gidilecek - EkonomiHazine ve Maliye Bakanlığı duyurduBİST100’de 10 ay sonra bir ilk! Borsada aylık kayıp dikkat çekti - EkonomiBorsada aylık kayıp dikkat çekti
Sonraki Haber Yükleniyor...