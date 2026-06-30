Yaz tatiliyle birlikte elektrikli araçlarla çıkılan uzun yolculuklar artarken, şarj maliyetleri de sürücülerin bütçesinde daha fazla yer tutmaya başladı. Hızla büyüyen şarj hizmeti piyasasında fiyatların rekabeti bozacak şekilde oluşması halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) devreye girecek.

Kurum, gerekli görülmesi durumunda bölgesel veya ülke genelinde üç aya kadar taban ya da tavan fiyat belirleme yetkisini kullanabilecek.

FİYATLAR EPDK’NIN TAKİBİNDE

Şarj ağı işletmecileri uygulayacakları fiyatları yatırım ve işletme maliyetleri, elektrik enerjisi alım giderleri, vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile makul kârlılığı dikkate alarak belirliyor. İşletmecilerin fiyat bildirimleri EPDK tarafından düzenli olarak izlenirken, Türkiye'deki şarj hizmeti fiyatları gelişmiş ülkelerdeki uygulamalarla da karşılaştırılıyor. Böylece piyasada rekabeti bozabilecek fiyat hareketleri yakından takip ediliyor. Güncel tarifelerde yavaş şarj hizmetlerinde kilovatsaat başına yaklaşık 10 lira, hızlı şarj hizmetlerinde ise 11 ila 15 lira arasına değişen fiyatlar uygulanıyor. Aynı bataryanın farklı istasyonlarda şarj edilmesi hâlinde oluşan fiyat farkı, uzun yolculuklarda toplam maliyeti artırabiliyor.

GİZLİ ÜCRETLERE İZİN YOK

Şarj Hizmeti Yönetmeliği uyarınca işletmeciler fiyatlarını internet sitelerinde, dijital platformlarda ve şarj istasyonlarında eş zamanlı olarak ilan etmek zorunda bulunuyor. Tüm ödeme yöntemlerinde standart birim enerji fiyatı (TL/kWh) esas alınırken, bağlantı, işlem başlatma veya ekipman kullanımı gibi farklı adlar altında ilave ücret talep edilemiyor. Ayrıca sadakat programı uygulayan şirketlerde standart tarifenin, üyelik kapsamında sunulan en düşük fiyatın yüzde 25 fazlasını aşmasına izin verilmiyor.

ŞARJ AĞI HIZLA BÜYÜDÜ

Elektrikli araç sayısındaki artış şarj altyapısına da yansıdı. EPDK verilerine göre Mayıs ayında Türkiye genelindeki toplam şarj soketi sayısı 44 bin 175'e ulaştı. Bunun 25 bin 634'ü AC (yavaş şarj), 19 bin 541'i ise DC hızlı şarj soketi oluşturdu. Türkiye'de elektrikli araç sayısı ise 440 bin 327'ye yükseldi. Şarj altyapısı ve araç sayısındaki hızlı büyüme, piyasadaki fiyat rekabetini de EPDK'nın öncelikli takip alanlarından biri hâline getirdi.

TATİL YOLUNDA ŞARJ FATURASI 1900 LİRA

100 kilometrede ortalama 18 kilovatsaat enerji tüketimi ve hızlı şarj tarifeleri esas alındığında yaklaşık maliyetler şöyle:

İstanbul-Bodrum: 1.400-1.900 TL

İstanbul-Çeşme: 1.100-1.500 TL

Ankara-Bodrum: 1.400-1.900 TL

Ankara-Marmaris: 1.300-1.800 TL

Ankara-Antalya: 950-1.300 TL

İzmir-Bodrum: 470-650 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası