Şarj tarifelerine sıkı takip! EPDK üç aya kadar taban ya da tavan fiyat uygulayabilecek
Yaz tatiliyle birlikte elektrikli araçlarla çıkılan uzun yolculuklar artarken, şarj maliyetleri de sürücülerin bütçesinde daha fazla yer tutmaya başladı. Hızla büyüyen şarj hizmeti piyasasında fiyatların rekabeti bozacak şekilde oluşması halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) devreye girecek.
- Şarj ağı işletmecileri fiyatlarını yatırım, işletme maliyetleri, enerji alım giderleri, vergiler ve makul kârlılığı dikkate alarak belirliyor.
- EPDK, gerekli görülmesi durumunda üç aya kadar bölgesel veya ülke genelinde taban ya da tavan fiyat belirleyebilecek.
- Güncel tarifelerde yavaş şarj kilovatsaat başına yaklaşık 10 lira, hızlı şarj ise 11-15 lira arasında değişiyor.
- Şarj Hizmeti Yönetmeliği uyarınca işletmeciler fiyatlarını internet siteleri, dijital platformlar ve şarj istasyonlarında eş zamanlı ilan etmek zorunda.
- Şarj altyapısında AC (yavaş şarj) soket sayısı 25.634, DC hızlı şarj soket sayısı ise 19.541'e ulaştı.
Kurum, gerekli görülmesi durumunda bölgesel veya ülke genelinde üç aya kadar taban ya da tavan fiyat belirleme yetkisini kullanabilecek.
FİYATLAR EPDK’NIN TAKİBİNDE
Şarj ağı işletmecileri uygulayacakları fiyatları yatırım ve işletme maliyetleri, elektrik enerjisi alım giderleri, vergi ve diğer yasal yükümlülükler ile makul kârlılığı dikkate alarak belirliyor. İşletmecilerin fiyat bildirimleri EPDK tarafından düzenli olarak izlenirken, Türkiye'deki şarj hizmeti fiyatları gelişmiş ülkelerdeki uygulamalarla da karşılaştırılıyor. Böylece piyasada rekabeti bozabilecek fiyat hareketleri yakından takip ediliyor. Güncel tarifelerde yavaş şarj hizmetlerinde kilovatsaat başına yaklaşık 10 lira, hızlı şarj hizmetlerinde ise 11 ila 15 lira arasına değişen fiyatlar uygulanıyor. Aynı bataryanın farklı istasyonlarda şarj edilmesi hâlinde oluşan fiyat farkı, uzun yolculuklarda toplam maliyeti artırabiliyor.
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GİZLİ ÜCRETLERE İZİN YOK
Şarj Hizmeti Yönetmeliği uyarınca işletmeciler fiyatlarını internet sitelerinde, dijital platformlarda ve şarj istasyonlarında eş zamanlı olarak ilan etmek zorunda bulunuyor. Tüm ödeme yöntemlerinde standart birim enerji fiyatı (TL/kWh) esas alınırken, bağlantı, işlem başlatma veya ekipman kullanımı gibi farklı adlar altında ilave ücret talep edilemiyor. Ayrıca sadakat programı uygulayan şirketlerde standart tarifenin, üyelik kapsamında sunulan en düşük fiyatın yüzde 25 fazlasını aşmasına izin verilmiyor.
EPDK Mayıs verilerini açıkladı: Elektrikli araç sahipleri DC şarjı tercih ediyor
ŞARJ AĞI HIZLA BÜYÜDÜ
Elektrikli araç sayısındaki artış şarj altyapısına da yansıdı. EPDK verilerine göre Mayıs ayında Türkiye genelindeki toplam şarj soketi sayısı 44 bin 175'e ulaştı. Bunun 25 bin 634'ü AC (yavaş şarj), 19 bin 541'i ise DC hızlı şarj soketi oluşturdu. Türkiye'de elektrikli araç sayısı ise 440 bin 327'ye yükseldi. Şarj altyapısı ve araç sayısındaki hızlı büyüme, piyasadaki fiyat rekabetini de EPDK'nın öncelikli takip alanlarından biri hâline getirdi.
TATİL YOLUNDA ŞARJ FATURASI 1900 LİRA
100 kilometrede ortalama 18 kilovatsaat enerji tüketimi ve hızlı şarj tarifeleri esas alındığında yaklaşık maliyetler şöyle:
İstanbul-Bodrum: 1.400-1.900 TL
İstanbul-Çeşme: 1.100-1.500 TL
Ankara-Bodrum: 1.400-1.900 TL
Ankara-Marmaris: 1.300-1.800 TL
Ankara-Antalya: 950-1.300 TL
İzmir-Bodrum: 470-650 TL