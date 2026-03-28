Orta Doğu'daki savaş piyasaların da altını üstüne getirdi. 1 aylık dönemde akaryakıta 13 kez zam, 2 kez indirim geldi. Peki bu süreçte benzin ve motorinin fiyatı ne kadar arttı? İşte detaylar...

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılara başladığı 28 Şubat'tan bu yana petrolde sert bir yükseliş gerçekleşti. Savaş öncesi 70 dolar seviyesinde bulunan brent petrol, 110 doları aştı. Bu gelişme Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam olarak yansıdı.

13 ZAM, 2 İNDİRİM

Söz konusu 1 aylık dönemde akaryakıt fiyatlarına 13 kez zam, 2 kez indirim yapıldı. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma sonrası tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadelenin zarar görmemesi için eşel mobil sistem devreye alındı. Akaryakıt zamlarının yüzde 75'i ÖTV'den karşılanırken, yüzde 25'i pompa fiyatlarına yansıdı.

Savaş döneminde 13 kez zamlandı! Benzin ve motorinin fiyatı 1 ayda kaç lira arttı?

MOTORİNİN FİYATI 15 LİRA ARTTI

Eşel mobil sisteme rağmen savaşın 1 aylık döneminde benzinin litresi 59 liradan 63 lira seviyelerine, motorinin litresi ise 61 lira seviyelerinden 76 lira seviyelerine kadar çıktı.

28 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.52 74.87 30.49 İstanbul Anadolu 62.38 74.73 29.89 Ankara 63.49 76.00 30.37 İzmir 63.76 76.27 30.29

TEK SEFERDE 6,58 TL ZAM

Savaş döneminde akaryakıta tarihin en büyük zammı 21 Mart tarihinde yapıldı. Bu tarihte motorine tek sefer 6 lira 58 kuruş zam geldi.

PETROLDE 180 DOLAR TEHLİKESİ

İran'ın küresel petrol ticaretinin 4'te 1'inin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla petrol ticaretine darbe vurdu. Analistler Hürmüz'ün kapalı kalmasının uzaması halinde petrolün 180 dolara kadar yükselebileceğini belirtti.

