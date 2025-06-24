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Seçim için start verildi! Paşahan, İHKİB Başkanlığına aday oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Seçim için start verildi! Paşahan, İHKİB Başkanlığına aday oldu
Seçim, İhracat, Mustafa Gültepe, Hazır Giyim, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinde (İHKİB), 2026’da yapılacak seçimli genel kurul için geri sayım başladı. Görev süresi  2026’da sona erecek Mustafa Gültepe’den boşalacak İHKİB Başkanlığına Mustafa Paşahan aday oldu.

EKONOMİ SERVİSİ - Hâlen İHKİB Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Paşahan’ın adaylığı konusunda sektörde uzlaşmaya varıldığını  belirten Mustafa Gültepe “Hazır giyim endüstrisi bugün ikiz dönüşümün en hızlı gerçekleştirildiği sektörlerin başında geliyor. Yeni dönemde bu hızın kesilmemesi, aksine daha artması gerekiyor. Hazır giyim sektörümüz deneyimiyle ikiz dönüşümü hızlandıracak bir isim için, yani Mustafa Paşahan için dayanışma kararı aldı” dedi.

Paşahan da konuşmasında “Tasarımın, yüksek teknolojinin, inovasyonun ve markalaşmanın imkânlarını maksimum düzeyde kullanarak hazır giyim ihracatında hâlen 20 dolar civarında olan kilogram birim değerini 40 dolara çıkaracağız” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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