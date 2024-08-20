Servise ödenen fahiş fiyatı geri alabilirsiniz! Uzmanlardan ‘şikâyet edin’ önerisi

Yeni eğitim ve öğretim dönemi yaklaşıyor. Velilerin, okul servislerinde fahiş ücretlerle karşılaşmaları hâlinde hukuki yollara başvurarak ödedikleri yüksek miktarları geri alabildiği belirtildi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 25 Temmuz’daki toplantısında okul servislerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1.665 liradan 1.931,40 liraya yükseltildi.

Belirlenen fiyata rağmen bazı okullardaki servis şirketleri mesafe ücretlerine uymayarak velilerden fahiş fiyat talebinde bulunmaya başladı. Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı, bu yıl en kısa mesafenin yıllık 23 bin lira olarak belirlendiğini ancak bazı servis şirketlerinin buna uymayarak 70-80 bin lira civarında para talep ettiğini söyledi.

DAVA KISA SÜRER

Saraçlı “Veliler böyle bir durumla karşılaştığında okul yönetimine dilekçe sunarak durumu bildirmeli. Okul yönetimine büyük görev düşüyor. Okul yönetimi sorunu çözemezse veliler ödeme makbuzlarıyla birlikte ilçe millî eğitim müdürlüklerine de şikâyette bulunmalı” dedi.

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Saraçlı, velilerin ödemelerinin 104 bin liraya kadar olan kısmına ilişkin makbuzları, ikamet ile okul adreslerini ve aradaki mesafeyi Tüketici Hakem Heyetlerine bildirmeleri hâlinde yapılacak tespitler neticesinde parayı geri alma hakkına sahip olduklarını kaydetti. Avukat Barış Ülker ise vatandaşların dava sürecinin uzun sürdüğünü düşünerek mahkemeye başvurmadıklarını belirterek “Veliler, ödedikleri fahiş ücretleri en yüksek oranda faiziyle birlikte iade alabilirler. Velilerin yargılama masraflarından kaçınarak haklarından feragat etmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.