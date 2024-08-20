Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Servise ödenen fahiş fiyatı geri alabilirsiniz! Uzmanlardan ‘şikâyet edin’ önerisi

Servise ödenen fahiş fiyatı geri alabilirsiniz! Uzmanlardan ‘şikâyet edin’ önerisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Servise ödenen fahiş fiyatı geri alabilirsiniz! Uzmanlardan ‘şikâyet edin’ önerisi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni eğitim ve öğretim dönemi yaklaşıyor. Velilerin, okul servislerinde fahiş ücretlerle karşılaşmaları hâlinde hukuki yollara başvurarak ödedikleri yüksek miktarları geri alabildiği belirtildi.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 25 Temmuz’daki toplantısında okul servislerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1.665 liradan 1.931,40 liraya yükseltildi.

Belirlenen fiyata rağmen bazı okullardaki servis şirketleri mesafe ücretlerine uymayarak velilerden fahiş fiyat talebinde bulunmaya başladı. Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Başkan Yardımcısı Mücahit Saraçlı, bu yıl en kısa mesafenin yıllık 23 bin lira olarak belirlendiğini ancak bazı servis şirketlerinin buna uymayarak 70-80 bin lira civarında para talep ettiğini söyledi. 

DAVA KISA SÜRER

Saraçlı “Veliler böyle bir durumla karşılaştığında okul yönetimine dilekçe sunarak durumu bildirmeli. Okul yönetimine büyük görev düşüyor. Okul yönetimi  sorunu çözemezse veliler ödeme makbuzlarıyla birlikte ilçe millî eğitim müdürlüklerine de şikâyette bulunmalı” dedi. 

Saraçlı, velilerin ödemelerinin 104 bin liraya kadar olan kısmına ilişkin makbuzları, ikamet ile okul adreslerini ve aradaki mesafeyi Tüketici Hakem Heyetlerine bildirmeleri hâlinde yapılacak tespitler neticesinde parayı geri alma hakkına sahip olduklarını kaydetti. Avukat Barış Ülker ise vatandaşların dava sürecinin uzun sürdüğünü düşünerek mahkemeye başvurmadıklarını belirterek “Veliler, ödedikleri fahiş ücretleri en yüksek oranda faiziyle birlikte iade alabilirler. Velilerin yargılama masraflarından kaçınarak haklarından feragat etmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! En düşük beklenti yüzde 40 seviyesinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! En düşük beklenti yüzde 40 seviyesinde - EkonomiGözler Merkez Bankası'nın faiz kararında!Starbucks'ın ardından bir şok da Coca-Cola'ya! - EkonomiStarbucks'ın ardından bir şok da Coca-Cola'ya!Otomotiv devi binden fazla kişiyi işten çıkaracak! - EkonomiOtomotiv devi binden fazla kişiyi işten çıkaracak!Bursa'da simide zam! İşte yeni fiyat - EkonomiBursa'da simide zam! İşte yeni fiyatBir zam daha geldi! Bursa'da simit fiyatı yüzde 25 zamlandı - EkonomiBursa'da simit fiyatı yüzde 25 zamlandıYeni hafta hareketli başladı! Dolar ve altın rekor kırdı, borsa 10 bini aştı - EkonomiDolar ve altın rekor kırdı, borsa 10 bini aştı
Sonraki Haber Yükleniyor...