SGK uzmanı İsa Karakaş'tan memur ve emekleri üzecek kulis bilgisi! İşte merakla beklenen zam oranları

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklamasıyla beraber milyonlarca memur ve emekli maaş zam oranını merak etmeye başladı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, memura 1 kuruş dahi refah payı olmayacağını söyleyip SSK ve Bağ-Kurlular için yüzde 27,75, memurlar için de yüzde 20'nin üzerinde bir zam gelebileceğini aktardı. Temmuz ayında seyyanen zammın da olmayacağını söyleyen Karakaş, en düşük memur emeklisinin refah payı hariç eşitleme hariç seyyanen zam hariç 17.715 TL civarında olabileceğini öngördü.

Enflasyonda verilerinin açıklanması milyonlarca çalışan ve emekliyi heyecanlandırdı. Maaş oranlarını merak eden milyonlara cevap SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan geldi.

SSK ve Bağ-Kur'lulara yapılacak olan zam oranı ve temmuz ayında emekli ve memura refah payı verilip verilmeyeceği sorusu ise milyonlar tarafından merak ediliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş memur maaşları için yaptığı son hesabı TGRT canlı yayınında açıkladı.

MEMURA 1 KURUŞ BİLE REFAH PAYI YOK

Karakaş şu ifadeleri kullandı:

SSK ve Bağ-Kurluların gelecek olan zammını yüzde 25,75 olarak hesapladım. Bizim aldığımız kulis bilgilerine göre, memura bir kuruş bile refah payı olmayacak. Bununla ilgili çok katı bir tutum olduğu duyumunu aldık.

YÜZDE 20 ZAM

Yani dolayısıyla memurlara toplu sözleşmedeki yüzde 10’luk ve enflasyon farkını eklediğimiz zaman yüzde 20’nin üzerinde bir zam gelecek. Onun dışında ayrıca bir şey yok.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Bize söz verildi, devlet sözü ve dolayısıyla seyyanen zammın verilmesi zorunlu. Bu arada memur sendikaları da dile getirmeye başladı. Çünkü memur emeklilerinin durumu o kadar vahim oldu ki biz memur emeklerini konuşurken aslında memurları da konuşuyoruz. Yarın memurlar da aynı duruma düşecek %70'lerden yüzde 40'lara düştüler. Dolayısıyla benim kulis bilgisiyle birlikte şunu söyleyebiliriz, şu anda en düşük memur emeklisinin maaşı benim yaptığım hesaplamaya göre refah payı hariç eşitleme hariç seyyanen zam hariç 17.715 TL civarında.

TEMMUZ AYINDA SEYYANEN ZAM YOK

Seyyanen zam verilirse en düşük memur emeklisi maaşı 32.835 TL çıkacak. Peki seyyanen zam verilecek mi? Çünkü memur emekleri ısrarla "Seyyanen zam bizim hakkımız yasal hakkımız bunun verilmesi gerekiyor" diyorlar ama şunu söyleyeyim, çok net bir şekilde söyleyeyim, değerli memur arkadaşlar temmuz ayında seyyanen zam yok.