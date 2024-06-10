Memur ve emekliler merakla bekliyordu! 1 aydan az süre kaldı: İşte masadaki zam oranı

Milyonlarca memur ve emeklilerin yeni dönem zamlı maaşları 3 Temmuz sonrası belli olacak. Yılın ilk 6 ayı enflasyon rakamları belirlenecek. Milyonlar da enflasyon üzerine refah payı verilip verilmeyeceğini merak ediyor. İşte en güçlü tahminler...

Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren yeni dönem zamlarına 1 aydan az bir zaman kaldı. TÜİK’in 3 Temmuz’da haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilere enflasyon farkı belli olacak.

Milliyet'in haberine göre, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“İlk beş aylık enflasyon farkı SSK ve Bağkur emeklilerimiz için %22,72 memur ve memur emeklilerimiz için toplu sözleşmeden kaynaklı %17,38 oranında kesinleşti diyebiliriz.

Geriye sadece haziran ayı enflasyonu kaldı. Burada da Merkez Bankası anketine göre haziran ayında enflasyonun %2,56 oranında çıkması bekleniyor. Eğer tahminler doğru çıkarsa SSK, Bağkur emeklilerimiz için maaş farkı %25,86 memur ve memur emeklisi için ise %20,39 olarak belirlenebilir.

REFAH PAYI KİMLERE VERİLECEK?

Özellikle SSK ve Bağkur emeklilerine %5 ile %10 arasında bir refah payı verileceğini düşünüyorum. Bana göre %5’lik oran daha ağır basmaktadır. Nedeni ise geride daha 2024 ikinci yarıyılı olacak. Enflasyonun yılın ikinci yarısı itibarıyla düşüş göstermesi bekleniyor. O nedenle yapılacak olan refah payı uygulaması bu dönem için daha düşük tutarda belirlenecektir. Ben %10’luk refah payı ihtimalini düşük buluyorum.

Ayrıca kamu emeklileri ve memurlarımız toplu sözleşme üzerinden değerlendiriliyor. Geçmiş dönemde halihazırda görevde olan memurlar hariç diğer emeklilerin tamamının maaş farklarının eşitlendiğini gözlemlemekteyiz. Bu varsayımda SSK ve Bağkur emeklisine %5 refah payı verilirse zam oranlarının eşitlenebilmesi için memur emeklisine %10 refah payı verilmesi gerekli. Bu durumda SSK, Bağkur ve memur emeklilerine refah payı ile birlikte yüzde 30,86 oranında zam yapılacaktır.

MEMURLARA REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Memurlarımıza ise refah payı verileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü onlara 2023 yılı Temmuz ayında 8077 TL seyyanen bir ödeme yapıldı ve bu kanun ile kalıcı oldu. Geçmişte yapılan seyyanen artıştan ötürü ben bu dönemde memurlara refah payı verilmesini beklemiyorum.

Geçmiş dönemlerde maaşlarda eşitleme formülünü defalarca gördüğümüz için bu politikanın kalıcı olduğuna ve maaşta adaletli davranıp emekliler içinde ayrıştırmadan aradaki fark olan %5 puanın eşitleyerek verileceğine inanıyorum.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN EN GÜÇLÜ TAHMİN

Emekli maaşında en güçlü ihtimalin taban aylıklara yapılacak güncelleme olacağına inanıyorum. Rakam olarak 12 bin 500 veya 15 bin TL arasında yükseltileceğine inanıyorum.

Kök aylıklara enflasyon farkı uygulandığı için özellikle 8 bin TL’nin altında kök aylığı olanlara hissedilir bir zam yapılamadığından kaynaklı kök aylıkların 10 bin TL’nin üzerine revize edileceğini düşünüyorum.”