Memur 40 alıyor, onlar 60 bin TL veriyor! İşçi bulamıyorlar, kendileri çalışıyorlar

Malatya'da 'Yeşilyurt Dalbastı Kirazı'nın hasadı başladı ancak üretici, işçi bulmakta zorlanıyor. Üretici, "Devlet memuru 40 bin TL alırken bizler 60 bin TL'ye çalışacak işçi bulamıyoruz" derken, bu sene ise 800 ton hasat beklediklerini ifade etti.

Malatya'da 'Yeşilyurt Dalbastı Kirazı'nın hasadı başladı. Kayısıdan sonra şehrin en önemli lezzetleri arasında yer alan ve kendine has tadıyla ağızlara tat katan coğrafi işaret tescilli kiraz, bu yıl hem kalite olarak hem de rekolte olarak üreticisini sevindiriyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, kirazda hasada başladıklarını ve ürünlerinin oldukça verimli olduğunu ifade etti.

Coğrafi işaret belgeli olan kirazlarının bu yıl aroma bakımında çok kaliteli olduğunu belirten Solmaz, "Türkiye'de nam yapmış bir kirazımız. İhracatçı gelirse İnşallah bu yıl da üreticilerimizin yüzü gülecek. Bu sezon da ürünlerimiz de çok kaliteli, seyrek tuttu ürün kalibrasyonu çok güzel" ifadelerini kullandı.

800 TON CİVARINDA HASAT BEKLENİYOR

Bu yıl ilçede 800 ton civarında kiraz hasadı beklediklerini de ifade eden Başkan Solmaz, bu yıl üreticinin en büyük sorunlarından birinin işçi bulmak olduğunu dile getirdi.

Solmaz, "En büyük sorun işçi sıkıntısı. Yerelde çalışanlar kalacak yeri olmadığı için il dışına çıkınca şu anda işçi bulmakta zorlanıyoruz. Bir işçinin maliyeti günlük 2 bin TL. Günde ortalama 60 kilo kiraz derecek" dedi.

Pazarda kirazın kilogram fiyatının 60 ila 75 TL arasında gittiğini ifade eden Başkan Solmaz, "Çiftimiz bir yıllık emeğini alamıyor ama aracılar burada kilo başına 15-20 TL alarak çiftçinin 2 senede kazanamadığını bir ayda kazanıyorlar. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"MEMUR 40 ALIYOR, BİZ 60 BİN TL'YE İŞÇİ BULAMIYORUZ"

Kiraz üreticisi Mehmet Ali Özendi ise bu yıl kiraz hasadında işçi bulmakta güçlük yaşadıklarını söyledi.

Günde 2 bin TL'ye kiraz toplayacak işçi bulamadığını ifade eden Özendi, "Şu an bir devlet memuru bile 40 bin TL alırken bizler 60 bin TL'ye ayda çalışacak işçi bulamıyoruz. İşçi olmadığı için mecbur ben kendim topluyorum, yetiştiremediğimden de ürünün ağaçta kalma riski var" diye konuştu.