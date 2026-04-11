Anadolu Ajansı
SPK açığa satış yasağını uzattı
Piyasalardaki sert hareketlere karşı devreye giren SPK, açığa satış yasağı ile kredili işlemlerdeki esneklik uygulamasını 24 Nisan seans sonuna kadar uzattı. Amaç, dalgalanmayı sınırlamak ve yatırımcıyı korumak.
Özetle DinleSPK açığa satış yasağını uzattı
Kaydet
Ekonomi
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasadaki sert dalgalanmalar ve yatırımcıyı koruma amacıyla aldığı açığa satış yasağı ve kredili işlemlerin öz kaynak oranının esnetilmesi gibi tedbirleri 24 Nisan seans sonuna kadar uzattı.
- SPK, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara devam edilmesine karar verdi.
- Bu tedbir ve uygulamaların 24 Nisan seans sonuna kadar devam edeceği bildirildi.
- Kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin de aynı tarihe kadar devam edeceği belirtildi.
0:00 0:00
1x
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasadaki sert dalgalanmaların önüne geçmek ve yatırımcıyı korumak adına aldığı kritik kararları uzatma kararı aldı.
SPK, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 24 Nisan seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.
KREDİLİ İŞLEMLERE 'NEFES' PAYI
SPK, konuya ilişkin detayların yer aldığı duyuru yayımladı.
Buna göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin aynı tarihe kadar devam edeceği bildirildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR