Piyasalardaki sert hareketlere karşı devreye giren SPK, açığa satış yasağı ile kredili işlemlerdeki esneklik uygulamasını 24 Nisan seans sonuna kadar uzattı. Amaç, dalgalanmayı sınırlamak ve yatırımcıyı korumak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasadaki sert dalgalanmaların önüne geçmek ve yatırımcıyı korumak adına aldığı kritik kararları uzatma kararı aldı.

SPK, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 24 Nisan seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.

SPK açığa satış yasağını uzattı

KREDİLİ İŞLEMLERE 'NEFES' PAYI

SPK, konuya ilişkin detayların yer aldığı duyuru yayımladı.

Buna göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin aynı tarihe kadar devam edeceği bildirildi.

