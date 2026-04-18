Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Suriye sınırında soğan hasadı başladı. Dönüm başına 5 ton rekolte beklenen soğan, tarlada 25 TL'den satılıyor. Üreticiler aynı soğanın manavda 35 liradan satıldığını söyledi.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amik Ovası'nda baharın gelmesiyle ürünler hasat edilmeye başlandı.

Suriye sınırının sıfır noktasında olan Reyhanlı ilçesi Bükülmez Mahallesi'nde 500 dönümlük tarlada, ekimi yapılan soğanda da bereketli hasat başladı.

RUSYA VE SURİYE'YE DE GÖNDERİLİYOR

Geçen yıla göre bereketli yağışların olduğu Amik Ovası'nda rekoltenin yüksek olduğu soğan, tarladan 22 TL ile 25 TL'yi bulan fiyatlarla alıcı buluyor. Rekoltenin dönüm başına 5 ton beklendiği soğan, ihracat yoluyla Rusya ve Suriye başta olmak üzere yurtiçindeyse 81 ile gönderiliyor. Bu yılki yağışlarla birlikte tarımsal faaliyetlerin bereketli olduğunu ifade eden Türkiye Soğan Üretici ve Tedarikçiler Başkanı Reşit Kaya, hasadın bereketli olduğunu söyledi.

"GEÇEN YIL YARI FİYATINA SATTIK"

Türkiye Soğan Üretici ve Tedarikçiler Başkanı Reşit Kaya, soğanın tarladan 25 TL'ye yola çıktığını söyleyerek, "Burası Hatay'ın Reyhanlı ilçesi, Suriye sınırına sıfır noktasında üretim yapıyoruz. Şu karşıda gördüğünüz tepeler Suriye'nin ve Türkiye'nin son tarlası. Burada 500 dönüm soğan tarlası var ve biz burada üretim yapıyoruz. Bu yıl hasat inşallah bereketli olacak. Bol yağmur yağdı, iki katı bir efor harcayarak çok şükür hasada ulaştık ve üretimimizi yaptık. Bugün de burada çuvallamayı görüyorsunuz. Türkiye'nin her tarafına kamyonlarla ve tırlarla gönderiyoruz. Bu yıl 25 TL gibi bir rakam düşünüyoruz. Artık gittiği nokta satış noktalarında rağbet görürse bir sıkıntı olmaz. Soğanın kilosunu 25 TL devam etmeyi planlıyoruz, geçen yıl yarı fiyatına sattık.

Üretim maliyetlerimizin altında sattık ama inşallah bu yıl emeğimizin karşılığını almayı düşünüyoruz. Manavlarda soğan 35 TL arasında satış olması lazım. Geçen yıl dönüm başında 5 ila 6 tondu ama bu yıl 4 ila 5 ton arası rekolte bekliyoruz. Türkiye'nin bütün illerine gidiyor. Mayıs ayının 10'u itibarıyla ihracatta sevkiyatlara başlayacağız inşallah. Rusya'ya, Suriye'ye ve Avrupa'ya bu yıl soğan gönderiyoruz. Burada Avrupa'ya da bu yıl soğan göndermeye başladık. Yurt içinde bütün illere gidiyor; Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa Türkiye'nin bütün illerine buradan Reyhanlı ve Adanalılara sevkiyat yapıyor. Bizim yetkililerden istediğimiz tek şey üreticiye destek olmak amaçlı, üreticiyle ve tüketicinin arasındaki köprüyü sağlamlaştırmak. Şimdi bölgedeki marketlerin oluşturduğu fiyatlar üretici ve tüketiciyi de üzüyor. Biz sebze hallerinden her ilin marketi, pazarcısı, manavı o ilin ve ilçenin sebze halinden malını temin ederse malın değeri oluşmuş olur" ifadelerini kullandı.

