TCMB Başkanı Erkan önemli anlaşmayı duyurdu! İspanya ile mutabakat zaptı imzalandı

Merkez Bankası Başkanı Erkan, İspanya Merkez Bankası ile mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu. Erkan, "Ekonomik ilişkilere önemli katkı sunacak, hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından göreve başlayan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İspanya ile önemli bir anlaşmaya imza attıklarını duyurdu.

İSPANYA İLE ÖNEMLİ ANLAŞMA

Erkan, TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında, merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere imzalanan mutabakat zaptına ilişkin açıklamada bulundu.

Erkan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, günübirlik gerçekleşen İspanya ziyareti kapsamında mevkidaşı Pablo Hernandez de Cos ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu.

Erkan, "Yabancı merkez bankalarıyla imzaladığımız 38. mutabakat zaptı olan ve ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilere önemli katkı sunacağına inandığım mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.