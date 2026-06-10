Adana'da ekonomik ömrünü tamamlayan narenciye ağaçları kesilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Mangal kömürü yapımında kullanılan ağaçlar kilosu 5-6 liradan alıcı buluyor.

Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Adana'da, verimi ve ekonomik getirisi düşen bazı limon, portakal ve mandalina ağaçlarının yeniden ekonomiye kazandırılmak üzere söküm ve kesim işlemleri gerçekleştirildi. Kozan ilçesinde 40 dönümlük narenciye bahçesinde üretim yapan üretici Mert Hakkulu, ekonomik değerini kaybeden 650 limon, portakal ve mandalina ağaçlarının kesimini gerçekleştirdi.

Tek tek kesildi! Limon ve portakal ağaçları bu kez 'kömür' için hasat edildi

KİLOSU 5-6 TL

Hakkulu, kentte narenciye ağaçlarını kömür üretiminde değerlendirilmesi için kilosu 5-6 TL'den alıcı bulduğunu kaydederek yaklaşık 120 ton narenciye odunun mangal kömürü olmak üzere kamyonlara yükleneceğini kaydetti.

Tek tek kesildi! Limon ve portakal ağaçları bu kez 'kömür' için hasat edildi

"AĞAÇLARIMIZI GENÇLEŞTİRDİK"

Bahçesinde toplam bin 200 ağaç bulunduğunu belirten Hakkulu, "Ağaçlarımızın bir kısmında aşılama yaparak gençleştirme yoluna gittik. Bir kısmını ise bahçede sıkışıklığa neden olduğu ve ekonomik değerini kaybettiği için kestik. Toplam bin 200 ağacın yaklaşık 650'sini kaldırdık, kalan ağaçlarımızı ise aşılayarak gençleştirdik, üretime kazandırdık" dedi.

Tek tek kesildi! Limon ve portakal ağaçları bu kez 'kömür' için hasat edildi

"KÖMÜR ÜRETİMİNDE KULLANILIYOR"

Kesilen ağaçların farklı bir ekonomik değere dönüştüğünü ifade eden Hakkulu, "Adana mangal ve kebap kültürünün yoğun olduğu bir şehir. Limon, portakal ve mandalina ağaçlarından çıkan odunlar kömür üretiminde kullanılıyor. Böylece ekonomik ömrünü tamamlayan ağaçlar da yeniden ekonomiye kazandırılmış oluyor" diye konuştu.

Narenciye sektöründe son yıllarda yaşanan fiyat dalgalanmalarının üreticileri yeni arayışlara yönelttiğini belirten Hakkulu, bahçelerde yapılan seyreltme çalışmalarının hem verimi artırdığını hem de kesilen ağaçların değerlendirilmesiyle ek gelir sağladığını kaydetti.

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