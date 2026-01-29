Kasım ve aralık ayı gibi tezgahlara düşmesi beklenen torik balığı bu yıl 2 ay rötar yaptı. Ocak sonu gibi tezgahlara inen torik, vatandaşın gözdesi oldu. Tanesi 3-5 kilo arasında değişen torik balığının kilosu 700 liradan satılıyor.

Çanakkale Boğazı'nda beklenen torik balığı akımı geç de olsa geldi. Normal iklim şartlarında kasım ve aralık aylarında gelmesi beklenen torik balığı ocak ayı sonunda geldi. Kilosu 700 liradan satılan torik balığı yüzleri güldürdü. Çanakkale'de balık hali esnaflarından Hasan Doğuş Tunç, "Mevcut torik bolluğunu gırgır tekneleri buldu. Hem vatandaşlarımız hem balıkçılar sevindi" dedi.

DENİZLERİMİZDE TORİK BALIĞI BOLLAŞTI

Torik balığının geç de olsa denizlerde kendini gösterdiğini söyleyen balıkçı Hasan Doğuş Tunç, "Denizlerimizde torik balığı bollaştı. Bu balığın kasım, aralık aylarında olması gerekirdi ama ocak sonuna doğru piyasaya çıktı. Biz bunu iklim değişikliğine bağlıyoruz. Torik balığının kilosunu tezgahlarda 700 liraya satıyoruz. Balıklar 3-5 kilo arasında oluyor. İsteyenlere somon balığı gibi dilim dilim de satabiliyoruz. Torik tezgahlarda yerini aldı gayet lezzetli, yağlı ve omega 3 bakımından çok faydalı bir balık" dedi.

"HER BÜTÇEYE UYGUN..."

Av sezonu içerisinde balık fiyatlarında iniş ve çıkışların gözlemlendiğini ifade eden Hasan Doğuş Tunç, şunları söyledi: "Vatandaşlarımız torik balığı tüketebilirler. Onun yanı sıra hamsimiz güzelleşmeye başladı, son 2 gündür lezzetli bir hamsi atağı var 250-300 lira banında değişiyor fiyatları. İstavritimiz bol miktarda, fiyatı 250 lira. Onun haricinde tekir, mezgit gibi balıklar da havlara göre fiyat değişikliği yaşanabiliyor. Bu balıklar havalar estiğinde azalıyor ve fiyatları yükseliyor, güzel havalarda ise fiyatlarda düşüş yaşanıyor. Boğaz'dan deniz çupralarımız geliyor. Deniz levreğimiz başladı. Sezon başında lüferimiz boldu. Yaklaşık 1-1,5 aylık bir lüfer bolluğumuz oldu. Lüferin fiyatı mevsimsel olarak azaldığı için 3-4 katına çıktı. Palamut yoktu bu sezon denizlerimizde hala daha yok. Torik sezon başında yoktu şimdi görülmeye başlandı. Hamsi ve istavrit güzel devam ediyor, fiyatları da aynı şekilde uygun. Sardalya balığının bolluğundan dolayı bir düşüş var. Deniz levreğinde ve deniz çuprasının fiyatında bolluktan dolayı düşüş var. Genel olarak baktığımızda sezon başına göre fiyatlar arttı ama bazı balıklarda da fiyatın düştüğünü gözlemleyebiliyoruz. Her bütçeye uygun vatandaşlarımızın alabileceği balıklar tezgahlarımızda mevcut."

